Taylor Swift apporte l’intensité de sa carrière au set acoustique de Miami

MIAMI — On dirait que la dernière étape de l’Eras ​​Tour pourrait connaître une nouvelle vague de robes surprises. Taylor Swift a dévoilé une nouvelle tenue bicolore samedi, comme elle l’a fait vendredi.

Bien que la robe ait une coupe similaire à celle de la nuit précédente, les couleurs de la deuxième nuit étaient le violet et le bleu. Les reflets de la robe captaient toutes les lumières des lumières du stade.

« Miami, bienvenue dans la section acoustique », dit-elle en prenant sa guitare. « Je pense que nous avons un groupe de personnes très gratifiant à qui montrer une nouvelle tenue. Parce que c’est une toute nouvelle robe que je n’ai jamais portée auparavant, et vous l’avez remarqué.

La robe scintillait alors qu’elle expliquait son set acoustique, personnalisé à chaque concert.

« Je ne fais jamais deux fois la même chose », dit-elle avant de gratter un mashup de « You Should’ve Said No » de son premier album et « I Did Something Bad » de « Reputation ».

Lorsqu’elle a chanté la première ligne de la chanson « Reputation », le public a hurlé en criant les paroles à Swift. Pendant le pont, elle a crié d’une voix rock : « Alors allume-moi. » Alors que le public criait à travers le toit ouvert, ils espéraient qu’une annonce serait faite concernant la version réenregistrée du sixième album de Swift.

Au lieu de cela, elle s’est assise au piano pour émouvoir le public avec un mashup mélancolique de « loml » de « The Tortured Poets Department » et « White Horse » de « Fearless (Taylor’s Version) ».

Les deux chansons capturent l’engourdissement de l’amour perdu. Celui qu’elle a écrit au début de sa carrière, alors que l’amour de conte de fées lui paraissait en noir et blanc. L’autre était tiré de son dernier album, vingt ans plus tard, illustrant un amour compliqué. Les deux sont le type de chansons que les Swifties jouent après la rupture.

Lorsqu’elle a chanté : « Un jour, je trouverai quelqu’un qui pourrait bien me traiter », le public a applaudi. Une adolescente de la section 223 a chuchoté à sa mère : « Elle a Travis maintenant », faisant référence à la relation de Swift avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Le chanteur passe une nuit de plus à Miami puis se dirige vers la Nouvelle-Orléans.

