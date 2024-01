Taylor Swift aperçue à The Bank pour le match de championnat de l’AFC

MAÎTRE DES BILLETS. À partir du moment où les chefs ont battu les factures, le nom de Taylor Swift, bien sûr, était tendance à Baltimore. BIEN SÛR, SA RELATION AVEC TRAVIS KELCE A BEAUCOUP DEMANDÉ SI ELLE VISITERA CHARM CITY DIMANCHE. L’ENTRAÎNEUR-CHEF JOHN HARBAUGH, DONT LA FILLE EST UNE FAN DE TAYLOR SWIFT, A ÉTÉ INTERROGÉ À CE SUJET. Y A-T-IL DU MAUVAIS SANG POTENTIEL ? MÊME QUE JE N’AI PAS DU TOUT ÉTÉ DISTRAIT PAR CELA. Cela ne m’a pas vraiment traversé l’esprit. Ouais, je ne peux pas dire que c’est le cas. Donc, votre fille n’est pas fan de. Non, ma fille est à l’université. Je veux dire, elle n’est même pas là, elle ne va pas être au match, tu sais, j’ai quelques chansons de Taylor Swift sur M.

Taylor Swift aperçue au M&T Bank Stadium de Baltimore pour le match de championnat Ravens-Chiefs AFC Mise à jour : 14 h 40 HNE, le 28 janvier 2024

Fini les spéculations. Les jours d'”observations signalées” ont été démystifiés. Elle est ici. L’auteure-compositrice-interprète pop star Taylor Swift est arrivée dimanche après-midi au stade M&T Bank, ont montré des photos de Getty Images. Il y a eu des jours de spéculation et des observations ont été signalées à travers la ville. Swift a été vue en train d’encourager son petit ami, Travis Kelce, du se tient toute la saison, plus récemment à Buffalo. Avec la venue des Chiefs de Kansas City à Baltimore pour le plus gros match de la saison jusqu’à présent, il était clair que la possibilité qu’elle soit ici était élevée. La semaine dernière, l’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, n’était pas dérangé. “Je n’ai pas du tout été distrait par cela. Cela ne m’a pas vraiment traversé l’esprit. Je ne peux pas dire que cela ait été le cas”, a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence de presse. Il a répondu aux questions avec un sens de l’humour. “J’ai quelques chansons de Taylor Swift sur mon téléphone. C’est vrai”, a déclaré Harbaugh. “Est-ce que (les chansons) pourraient être supprimées cette semaine ?” » a demandé un journaliste. « Non, qu’est-ce que cela a à voir avec ça ? Harbaugh a déclaré : « Elle sort avec l’adversaire », a répondu le journaliste. Harbaugh a secoué la tête, suivi par les rires des médias. « Est-il temps de mettre fin à cette conférence de presse ?