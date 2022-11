Taylor Swift annonce une tournée des stades américains de 27 dates en 2023 – Kelowna Capital News

Tout juste sortie de l’un de ses plus gros lancements d’albums de sa carrière, Taylor Swift a annoncé une nouvelle tournée des stades américains à partir de 2023, avec des dates internationales à suivre.

La tournée Eras de 27 dates débutera le 18 mars à Glendale, en Arizona, et se terminera par deux nuits à Los Angeles les 4 et 5 août au SoFi Stadium. Les ouvreurs de la tournée comprendront Paramore, beabadoobee, Phoebe Bridgers, girl in red, MUNA, HAIM, Gayle, Gracie Abrams et OWENN.

“J’ai hâte de voir vos magnifiques visages là-bas. Cela a mis du temps à venir », a déclaré Swift sur Instagram, décrivant la tournée comme « un voyage à travers les époques musicales de ma carrière (passées et présentes !) ».

Les fans qui reçoivent un code spécial après s’être inscrits auront un accès exclusif pour acheter des billets le 15 novembre. Le reste du public pourra obtenir des billets à partir du 18 novembre.

La tournée touchera le stade AT&T à Arlington, au Texas; le stade Mercedes-Benz d’Atlanta ; Lincoln Financial Field à Philadelphie; Soldier Field à Chicago; Gillette Stadium à Foxborough, Massachusetts ; et MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, entre autres.

Le mot de la tournée est venu un jour après que Swift soit devenue la première artiste de l’histoire à revendiquer les 10 premières places du palmarès Billboard Hot 100 avec des morceaux de son nouveau disque “Midnights”.

Musique pop