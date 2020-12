Nous n’étions pas prêts pour ça, Taylor Swift!

La chanteuse superstar a de nouveau surpris les fans en annonçant son neuvième album studio, toujours. Le jeudi 10 décembre, la lauréate d’un Grammy a profité de ses réseaux sociaux pour partager que le nouvel album, qu’elle appelle folkloreL ‘«album soeur» de l’album sortira à minuit le vendredi 11 décembre.

« Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas nous arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, nous avons l’impression d’être à la lisière des bois folkloriques et d’avoir le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique », elle a commencé son message. « Nous avons choisi d’aller plus loin. Je n’ai jamais fait ça auparavant. Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques ponctuelles et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album. »

« Il y avait quelque chose de différent avec folklore», A poursuivi T.Swift.« En le faisant, je me sentais moins comme je partais et plus comme je revenais. J’ai adoré l’évasion que j’ai trouvée dans ces contes imaginaires / non imaginaires. J’ai adoré la façon dont vous avez accueilli les paysages de rêve, les tragédies et les récits épiques d’amour perdus et trouvés dans vos vies. Alors j’ai continué à les écrire. «