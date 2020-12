Nous pensons avoir déjà vu ce film. Moins de cinq mois après avoir sorti son album à succès « Folklore » avec un préavis de moins d’un jour, Taylor Swift a annoncé jeudi qu’un autre album surprise fera ses débuts à minuit.

«Evermore», que Swift nomme «Folklore» comme «album sœur», est son neuvième album studio et comprendra 15 chansons, plus deux pistes bonus. C’est une autre collaboration avec Aaron Dessner du National, le producteur Jack Antonoff, Justin Vernon de Bon Iver et William Bowery, alias Joe Alwyn, le petit ami de Swift.

« Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons », a écrit Swift dans un post Instagram jeudi. «Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à la lisière du bois folklorique et avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. Je n’ai jamais fait cela auparavant. »

La chanteuse a taquiné avoir accueilli « de nouveaux amis (et de longue date) à notre table de cuisine musicale cette fois-ci ». La liste des chansons révèle que Haim rejoindra Bon Iver et The National en tant qu’artistes vedettes.

Un clip de la chanson « Willow » devrait également sortir à minuit.

Swift a noté que le déménagement était un départ de ses albums précédents, qu’elle a traités comme « des époques ponctuelles et est passée à la planification du prochain après la sortie d’un album. »

«Il y avait quelque chose de différent avec le folklore», se dit-elle. « En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme si je revenais. J’ai adoré l’évasion que j’ai trouvée dans ces contes imaginaires / non imaginaires. J’ai adoré la façon dont vous avez accueilli les paysages de rêve et les tragédies et les récits épiques d’amour perdus et trouvé dans vos vies. Alors j’ai continué à les écrire. »

« Evermore » marque le troisième album de Swift en moins de deux ans. L’annonce est une surprise d’autant plus qu’elle a informé les fans du processus de réenregistrement de ses cinq premiers albums.

Swift, qui aura 31 ans dimanche, a déclaré qu’elle avait décidé de surprendre les fans avec l’album cette semaine avant son anniversaire, car c’est son numéro porte-bonheur, 13 ans, à l’envers.

«Vous avez tous été si attentionnés, solidaires et attentionnés pour mes anniversaires et donc cette fois j’ai pensé que je vous donnerais quelque chose! elle a écrit. « Je sais aussi que cette saison des fêtes sera solitaire pour la plupart d’entre nous et s’il y en a parmi vous qui se tournent vers la musique pour faire face à des êtres chers disparus comme moi, c’est pour vous. »

L’ensemble de la sélection:

« Saule »

« Problèmes de champagne »

« Ruée vers l’or »

« C’est la putain de saison »

« Le tolérer »

« No Body, No Crime » (feat. Haim)

« Bonheur »

«Dorothée»

« Coney Island » (feat. The National)

« Lierre »

« Cowboy comme moi »

« Longue histoire courte »

«Marjorie»

« Fermeture »

« Evermore » (feat. Bon Iver)

Pistes bonus: