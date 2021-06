Taylor Swift annonce le réenregistrement de l’album ‘Red’, contenant 30 chansons, révèle la date de sortie

Après le succès de ‘Fearless’ (Taylor’s Version), la pop star américaine Taylor Swift a annoncé la sortie de 2012 ‘Red’ comme son nouvel album, en novembre. Swift a pris son compte Instagram vendredi soir et a annoncé que la version réenregistrée de son quatrième album studio, ‘Red (Taylor’s Version)’, sortira le 19 novembre.

Variety a appris que le réenregistrement comprendra 30 chansons, dont un morceau non spécifié de dix minutes qui, selon les fans, pourrait déjà être la version prolongée presque légendaire de « All Too Well ».

« J’ai toujours dit que le monde est un endroit différent pour les cœurs brisés. Il se déplace sur un axe différent, à une vitesse différente. Le temps passe en arrière et en avant de manière fugitive. Le cœur brisé peut traverser des milliers de micro-émotions par jour en essayant de Trouvez comment vous en sortir sans décrocher le téléphone pour entendre cette vieille voix familière », a écrit Swift dans la légende de la publication Instagram.

Elle a ajouté : « Au pays du chagrin, les moments de force, d’indépendance et de rébellion à toute épreuve sont intimement liés au chagrin, à la vulnérabilité paralysante et au désespoir. Imaginer votre avenir peut toujours vous faire faire un détour par le passé. Et c’est tout pour dire que le prochain album que je sortirai est ma version de ‘Red’. »

Swift a en outre décrit que l’album original ‘Red’ l’avait conduite à la fermeture et à la guérison lorsqu’elle avait le cœur brisé. « Musicalement et lyriquement, ‘Red’ ressemblait à une personne au cœur brisé. C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui s’emboîtent tous à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs du passé », a écrit Swift.

« Comme essayer des morceaux d’une nouvelle vie, je suis allé en studio et j’ai expérimenté différents sons et collaborateurs. Et je ne suis pas sûr que cela ait mis mes pensées dans cet album, en entendant des milliers de vos voix me chanter les paroles. dans une solidarité passionnée, ou s’il était simplement temps, mais quelque chose s’est guéri en cours de route », a-t-elle ajouté.

Dans la note de clôture, elle a partagé qu’elle « ne pouvait pas arrêter d’écrire » tout en faisant « Red », et partage donc enfin les 30 chansons qui « étaient censées se retrouver sur le disque ».

En avril, Swift a sorti « Fearless (Taylor’s Version) », son premier album de réenregistrement. En plus des réenregistrements des 19 morceaux de l’album, « Fearless (Taylor’s Version) » comprenait son single « Today Was a Fairytale » de 2010 et six chansons « from the vault », qui n’étaient pas incluses dans l’album original.

Ceux-ci comprenaient « You All Over Me » avec Maren Morris, « Mr Perfectly Fine », « We Were Happy », « C’est quand » avec Keith Urban, « Don’t You » et « Bye Bye Baby ».

« Fearless (Taylor’s Version) » a fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard’s Top 200, Top Album Sales et Country Albums, ce qui en fait son troisième album n ° 1 en moins d’un an.

Selon Variety, la chanteuse primée aux Grammy a confirmé son intention de réenregistrer sa musique en août 2019 sur « Good Morning America », après que son catalogue Big Machine Label Group a été acquis en juin 2019 par Ithaca Holdings de Scooter Braun.

En novembre 2020, après que ses maîtres ont été à nouveau vendus à Shamrock Holdings, Swift a pris son compte Twitter à ce moment-là, pour informer ses fans qu’elle avait commencé le processus de réenregistrement de son ancienne musique.