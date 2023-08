Taylor Swift annonce la date de sortie de l’album réenregistré ‘1989 (Taylor’s Version)’

Taylor Swift a réalisé les rêves les plus fous de ses fans mercredi soir en annonçant la date de sortie de son prochain album réenregistré « 1989 (Taylor’s Version) ».

Lors de la dernière nuit de sa tournée Eras 2023 aux États-Unis, Swift a surpris la foule de Los Angeles en révélant que le prochain album de la série populaire sortira le 27 octobre, faisant rugir le SoFi Stadium.

« Je pense qu’au lieu de simplement vous en parler, je pense que je vais en quelque sorte vous montrer quelque chose », a déclaré Swift sur scène, tout en désignant un écran avec « 1989 » imprimé dessus.

L’album réenregistré comprendra 21 chansons, dont cinq titres inédits du coffre-fort, a écrit Swift sur ses comptes de médias sociaux. L’album original sorti en 2014 comportait 13 chansons sur la version standard et 16 chansons sur l’édition de luxe.

Dans l’annonce, Swift a décrit « 1989 » – qui a solidifié sa transition d’une artiste country à une artiste pop – comme l’album qui a changé sa vie « d’innombrables façons ». Il a remporté l’album de l’année et le meilleur album vocal pop aux Grammy Awards 2016, et a produit les têtes de liste « Bad Blood », « Shake It Off » et « Blank Space ».

« Surprise !! 1989 (Version de Taylor) est en route vers vous [soon]! L’album de 1989 a changé ma vie d’innombrables façons, et cela me remplit d’excitation d’annoncer que ma version sortira le 27 octobre. Pour être parfaitement honnête, c’est mon réenregistrement le plus FAVORITE que j’ai jamais fait parce que les 5 morceaux de From The Vault sont tellement fous. Je ne peux pas croire qu’ils aient jamais été laissés pour compte. Mais pas pour longtemps! »

De manière typique, Swift a laissé tomber plusieurs de ses « œufs de Pâques » bien-aimés avant l’annonce de mercredi soir, incitant ses fans à croire que « 1989 » serait le prochain album réenregistré.

Un indice récent en particulier est venu à la fin du clip vidéo « I Can See You » de Swift mettant en vedette l’ex-petit ami Taylor Lautner et l’actrice Joey King, qui a joué dans le clip vidéo « Mean » de Swift lorsqu’il était enfant.

Dans la vidéo, Lautner et King aident Swift à s’échapper d’un coffre de banque dans une voiture de fuite, symbolisant ses efforts pour récupérer les droits sur sa musique. Le trio se dirige ensuite vers un pont avec un panneau indiquant « 1989 TV », qui a mis le feu aux médias sociaux.

Prouvant que ses albums ne se démodent jamais, Swift a connu un succès record avec sa tournée Eras à guichets fermés et les sorties de ses albums réenregistrés depuis qu’elle a annoncé qu’elle récupérerait sa musique sur « Good Morning America » ​​en 2019.

Cette décision est intervenue après que son label Big Machine a vendu ses masters à Ithaca Holdings de Scooter Braun.

Le Gagnant d’un Grammy La chanteuse et compositrice a lancé la sortie de ses albums réenregistrés en avril 2021 avec « Fearless (Taylor’s Version) », qui est un réenregistrement de son album de 2008, « Fearless ». La prochaine étape était « Red (Taylor’s Version) » en novembre 2021, initialement sorti en 2012.

Swift a sorti « Speak Now (Taylor’s Version) » le mois dernier, qui a été initialement publié en 2010. L’album était son 12e à atteindre la première place du Billboard 200 – faisant d’elle l’artiste féminine avec le plus d’albums n ° 1 dans l’histoire des charts. .