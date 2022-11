Taylor Swift annonce de nouvelles dates de concert très attendues pour 2023, “Eras Tour”

Taylor Swift a officiellement annoncé de nouvelles dates de concerts pour 2023.

La tournée très attendue des stades de la pop star, intitulée “Eras Tour”, débutera en mars prochain à Glendale, en Arizona, se poursuivra jusqu’en août et se terminera à Los Angeles.

“Je suis ravi d’annoncer ma prochaine tournée : Taylor Swift | The Eras Tour, un voyage à travers les époques musicales de ma carrière (passée et présente !) La première étape de la tournée se déroulera dans des stades à travers les États-Unis, avec des dates internationales à annoncer dès que possible !” a écrit la musicienne sur son Twitter mardi.

“Je me sens comme la personne la plus chanceuse du monde. J’ai hâte de te voir. Ça fait longtemps que ça arrive.”

Swift a également annoncé une multitude d’artistes d’ouverture qu’elle emmènera sur la route avec elle, notamment Paramore, Haim et Phoebe Bridgers.

Les billets seront mis en vente au public le 18 novembre. Il y aura également un programme Ticketmaster Verified Fan “pour s’assurer que les billets parviennent aux fans”.

L’annonce de Swift a également promis que des dates internationales suivraient.

Récemment, Swift est entrée dans l’histoire de la musique lorsque 10 chansons de son nouvel album, “Midnights”, se sont classées parmi les 10 meilleures chansons du Billboard’s Hot 100 en une seule semaine. Swift est le premier musicien à réaliser cet exploit, selon Billboard.

L’interprète de “Blank Space” s’est rendue sur Twitter pour enregistrer sa réaction à la nouvelle.

“10 sur 10 du Hot 100 ??? Sur mon 10e album ??? JE SUIS EN BAISSE”, a écrit l’auteur-compositeur-interprète.

“Midnights” a battu le record de Spotify pour l’album le plus diffusé en une seule journée lorsqu’il a fait ses débuts le 21 octobre.

“Comment ai-je eu cette chance, vous avoir ici faisant quelque chose d’aussi époustouflant ?!” Swift a tweeté à l’époque. “Comme ce qui vient de se passer ??!?!”