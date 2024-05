Taylor Swift amène Eras Tour à Lisbonne, marquant son premier concert au Portugal

Taylor Swift a donné le coup d’envoi de l’étape européenne de l’Eras ​​Tour à Paris.

En près de deux décennies de carrière, Taylor Swift ne s’était jamais produite au Portugal… jusqu’à ce week-end.

La chanteuse superstar a amené The Eras Tour à Lisbonne pour deux arrêts consécutifs à guichets fermés à l’Estádio da Luz, dans la capitale portugaise. C’était un week-end que Swift a dit qu’elle n’oublierait jamais – et elle s’est déjà engagée à revenir.

« Quand je suis sorti pour la première fois sur cette scène, quand je suis apparu pour la première fois au début du spectacle, et que j’ai regardé dehors et vu cette foule, vous m’avez coupé le souffle », a déclaré Swift devant une foule électrique et pleine de 64 000 personnes lors du premier spectacle. vendredi soir. « Mon cœur battait si vite. Tu m’as donné tellement de chance d’être ici avec toi ce soir. Merci beaucoup d’être venu à ce spectacle.

Swift, longtemps félicitée pour son lien authentique avec ses fans inconditionnels et pour avoir exprimé sa gratitude envers ceux qui remplissent ses arènes, a livré deux spectacles pour Lisbonne que les spectateurs n’oublieront pas non plus de sitôt. Lorsque les dates de Lisbonne ont été mises en vente en juillet dernier, les billets auraient été vendus en 2,5 heures. C’est une durée plus courte que le concert lui-même, qui a débuté à 20h15 et s’est poursuivi pendant trois heures et quinze minutes, se terminant par un feu d’artifice au-dessus de l’arène extérieure alors qu’elle clôturait la scène. Minuits époque avec « Karma ».

L’Eras ​​Tour a été réorganisé pour la partie européenne à la suite de la dernière sortie de Swift, Le département des poètes torturés. Elle a débuté les chansons de l’album lors des premières dates européennes qui ont débuté plus tôt ce mois-ci à Paris avant de continuer à Stockholm puis à Lisbonne. Mais elle a sauvegardé l’un des morceaux, « Fresh Out the Slammer », pour un début live à Lisbonne lors de la partie surprise du spectacle.

Comme c’est le cas depuis qu’elle a lancé l’Eras ​​Tour en mars 2023, Swift a expliqué l’idée d’une tournée couvrant toute sa carrière qui combine « tous mes moments préférés de toutes les tournées que j’ai faites » et les brise en un « grand aventure », comme elle l’appelle. La tournée Eras se poursuivra à travers l’Europe avec en première partie Paramore et une série de spectacles à Madrid, Lyon, Édimbourg, Liverpool, Cardiff, Londres, Dublin, Amsterdam, Zurich, Milan, Gelsenkirchen, Hambourg, Munich, Varsovie, Vienne et retour à Londres avant de partir au Canada. Elle devrait terminer à Vancouver le 8 décembre.

« L’une des choses que je préfère à propos de l’Eras ​​Tour, c’est que, pour moi, c’est comme si je revivais tous mes souvenirs préférés de jouer des concerts au cours des près de 20 dernières années de ma vie, car nous sommes partis en tournée pendant presque tous les albums que j’ai sortis », a déclaré Swift au public. « Mon grand regret était de ne pas avoir pu faire toutes ces tournées dans tous les endroits où je voulais les emmener. Et nous aurions absolument dû venir au Portugal à chaque tournée. Ce n’est pas une erreur que je commettrai un jour. Nous viendrons toujours à Lisbonne.

Une partie de la raison de son emprisonnement précoce peut sûrement être attribuée à la façon dont la foule a réagi en voyant Swift pour la première fois au Portugal. Les cris étaient parfois assourdissants et elle a reçu des acclamations pour avoir parlé portugais à plusieurs moments du spectacle. (« Muito obrigada », a-t-elle déclaré en montant sur scène ; à deux autres moments, elle a demandé de l’aide en appelant la sécurité pour les fans en détresse.)

Pendant le Folklore/Evermore À cette époque, alors que Swift était assis au piano, le public a éclaté sous des acclamations et des applaudissements qui ont duré plus de trois minutes. À tel point que les lumières de la salle se sont allumées et Swift a semblé pris au dépourvu par la démonstration impromptue d’amour. Elle a posé ses mains sur sa tête et a dit : « Oh mon Dieu. Je t’aime. »

Voir plus C’est officiel, j’ai laissé mon 🤍 à Lisbonne. Ma première fois au Portugal et vous m’avez tous donné l’impression d’être chez moi. Je n’oublierai sérieusement jamais la façon dont vous nous avez traités, l’amour et la passion débordants, les mains en l’air et la danse et la façon dont vous avez crié chaque parole !! Muito… pic.twitter.com/4KFQzl7U0j -Taylor Swift (@taylorswift13) 26 mai 2024

Lors de la deuxième émission samedi, Swift semblait encore plus ému par ce qui s’est passé à Lisbonne. « Je dois dire que je n’ai jamais vu une foule comme celle-là de ma vie », a-t-elle déclaré. « Il y a déjà eu des moments dans cette série où j’aime oublier ce que je suis censé faire ensuite ou ce que je suis censé dire parce que je suis tellement distrait par combien vous vous amusez et comment vous êtes. se produire dans le public. J’aime cela. »

Revenons à vendredi soir : « Cette foule a été l’une des foules les plus mémorables pour lesquelles j’ai jamais joué. Je pense qu’à chaque fois que je ne serai plus là à partir de maintenant, j’aurai envie de revenir ici.

Découvrez les moments clés du spectacle ci-dessous ainsi que la set list, organisée par époque.

Voir plus « Ayuda por favor », dit Taylor Swift alors qu’elle essaie d’obtenir la sécurité pour aider un fan en détresse, sa deuxième fois s’arrêtant pour aider quelqu’un dans le besoin ce soir à #TSTheErasTour à Lisbonne pic.twitter.com/3cMVb6J7IP – Le journaliste hollywoodien (@THR) 24 mai 2024

Setlist de l’Eras ​​Tour à Lisbonne

Amoureux

« Miss Americana et le prince chagrin »

« Été cruel »

« L’homme »

« Tu as besoin de te calmer, vous avez besoin de vous calmer »

« Amoureux »

Intrépide

« Intrépide »

« L’endroit idéal pour vous est avec moi »

« Histoire d’amour »

Rouge

« 22 »

« Nous ne nous remettrons jamais ensemble »

« Je savais que tu allais créer des problèmes »

« Trop bien »

Parlez maintenant

« Enchanté »

Réputation

« … Prêt pour ça ?

« Délicat »

« Ne me blâme pas »

«Regarde ce que tu m’as fait faire»

Folklore/Evermore

« cardigan »

« Bette »

«problèmes de champagne»

« août »

« affaires illicites »

« mes larmes ricochent »

« Marjorie »

« saule »

1989

« Style »

« Espace vide »

« Secouer »

« Rêves les plus fous »

« Mauvais sang »

Le département des poètes torturés

« Mais papa, je l’aime / Alors lycée »

« Qui a peur de mon petit vieux moi? »

« En bas mauvais »

« Quinze jours »

« Le plus petit homme qui ait jamais vécu »

« Je peux le faire avec un cœur brisé »

Chansons surprises

«Reviens… sois là» / «La façon dont je t’ai aimé» / «L’autre côté de la porte»

« Fresh Out The Slammer » (début live) / « High Infidelity »

Minuits

« Brume de lavande »

« Anti Hero »

«Pluie de minuit»

« Merde de justicier »

« Paré de bijoux »

« Cerveau »

« Karma »