Taylor Swift amène Blake Lively, Ryan Reynolds et Hugh Jackman au match de football des Chiefs de Travis Kelce

L’Era’s Tour de Taylor Swift a pris d’assaut le MetLife Stadium en mai avec une diffusion de trois nuits à guichets fermés.

Elle était de retour dans le New Jersey dimanche soir avec quelques-uns de ses amis célèbres pour quelque chose d’un peu différent : soutenir son nouveau petit ami Travis Kelce alors que les Chiefs de Kansas City affrontaient les Jets de New York.

Swift a été rejointe par ses meilleurs amis Blake Lively et Ryan Reynolds, avec Hugh Jackman et Sabrina Carpenter aperçus dans sa suite de luxe.

Sophie Turner, qui est en instance de divorce avec son ex-mari Joe Jonas, a également été aperçue en train d’assister à quelques pièces de théâtre avec ses copains.

TAYLOR SWIFT APPARAÎT AU MATCH DES CHIEFS-JETS POUR SOUTENIR L’ÉQUIPE DE TRAVIS KELCE, SON PETIT AMI

La semaine dernière, l’interprète de « Welcome to New York » a fait ses débuts lors d’un match des Chiefs en soutien au champion du Super Bowl et a discuté avec la mère de Kelce, Donna, dans une loge privée.