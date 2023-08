Taylor Swift alimente la frénésie des fans avec des nouvelles de l’album ‘1989 (Taylor’s Version)’ – National

Taylor Swift continue de combler ses fans Rêves les plus fous – cette fois avec une annonce qu’une réédition de son album 1989 est sur le chemin.

Mercredi, lors de sa dernière performance au stade SoFi de Californie dans le cadre de sa tournée Eras, Swift a annoncé qu’elle publierait le très attendu 1989 (version de Taylor).

L’album réenregistré sortira le 27 octobre, à la même date 1989 a été initialement publié en 2014. Le nouvel album comprendra cinq titres inédits.

Swift, 33 ans, a fait cette annonce lors de la partie chanson surprise de son émission, un segment préféré des fans qui voit la chanteuse lauréate d’un Grammy interpréter deux numéros qui n’étaient pas inclus auparavant dans sa setlist.

Swift a dit à ses fans hurlants qu’elle voulait partager quelque chose qu’elle prévoyait depuis longtemps.

L’histoire continue sous la publicité

« Je pense qu’au lieu de simplement vous en parler, je pense que je vais en quelque sorte vous montrer », a déclaré Swift en révélant la nouvelle pochette d’album pour 1989 (version de Taylor).

Comme prévu, les Swifties de Los Angeles se sont lancés dans des acclamations bruyantes.

Swift a ensuite effectué une interprétation de Nouveaux romantiques de l’album 1989.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a confirmé la nouvelle et posté une photo de l’album.

« Le 1989 L’album a changé ma vie d’innombrables façons, et cela me remplit d’enthousiasme d’annoncer que ma version sortira le 27 octobre », a écrit Swift. « Pour être parfaitement honnête, c’est mon réenregistrement le plus FAVORITE que j’ai jamais fait parce que les 5 morceaux de From The Vault sont tellement fous. Je ne peux pas croire qu’ils aient jamais été laissés pour compte. Mais pas pour longtemps! »

L’histoire continue sous la publicité

L’annonce a également été projetée au sommet du SoFi Stadium de Los Angeles.

SoFi Stadium affichant ‘1989 (Taylor’s Version)’ après l’annonce de Taylor Swift. pic.twitter.com/Sqb5LgANZY — Base pop (@PopBase) 10 août 2023

L’histoire continue sous la publicité

Le 1989 l’album comprenait certaines des chansons les plus populaires de Swift comme Secouer et Espace vide.

1989 (version de Taylor) est le quatrième des six albums que Swift réenregistrera après une dispute avec le magnat de la musique Scooter Braun et son ancien label. La querelle est survenue en 2019 après qu’il a été révélé que Swift ne possédait pas les enregistrements principaux de ses albums plus anciens. Swift a déjà réenregistré et publié Sans peur (version de Taylor) (2021), Rouge (version de Taylor) (2021) et Parlez maintenant (version de Taylor) (2023).

Chaque album de Taylor’s Version comprend de nouvelles pochettes d’album, des chansons inédites « de The Vault » et de nouveaux clips inspirés de l’époque originale de l’album.

Les fans de Swift aux yeux d’aigle s’attendaient à ce que 1989 serait le prochain album à faire peau neuve. Le mois dernier, lorsqu’elle a sorti le clip de sa nouvelle chanson Je vous voisun inédit de Parlez maintenant (version de Taylor)les fans ont remarqué un panneau à la fin de la vidéo indiquant « 1989TV ».

Dans le cadre de sa tournée Eras toujours populaire, Swift a également changé ses tenues de scène du violet au bleu mercredi – le bleu est associé à 1989tandis que le violet coïncide avec le thème de Parlez maintenant.

L’histoire continue sous la publicité

L’annonce officielle a déjà suscité l’enthousiasme en ligne.

Je ne m’excuserai pas pour la personne que je suis devenue lorsque 1989 (Taylor’s Version) est sorti le 27 octobre. pic.twitter.com/OsJSjkl71e — Alex Goldschmidt (@alexandergold) 10 août 2023

Nous Swifties en route pour obtenir la version de Taylor de 1989. ÇA SE PASSE pic.twitter.com/jugbldHsMp — Angie🪩 (@0nlyAngie) 10 août 2023

L’histoire continue sous la publicité

Je viens de me réveiller avec une gueule de bois de Taylor Swift annonçant 1989 (Version de Taylor) — Steven Sullivan (@Stevensully99) 10 août 2023

Taylor Swift vient d’annoncer 1989 Taylor’s Version au SOFI et je pense que la réaction a cassé le micro de mon téléphone 🤣🤣 pic.twitter.com/1lcfBcVPLJ – Philip DeFranco 👊🏻 (@PhillyD) 10 août 2023

L’histoire continue sous la publicité

Swift est actuellement en tournée et de nombreux fans réclament un billet pour son spectacle. Les fans canadiens ont encore des chances de remporter un billet pour ses six prochains concerts à Toronto, même si la concurrence est féroce.

À la mode maintenant Les fans de Taylor Swift ont une autre chance de marquer des billets pour Toronto

Évitez les voyages non essentiels à Maui, dit le Canada alors que les incendies de forêt font rage

Le spectacle du 16 novembre 2024 sera mis en vente à 11 h HE et la date du 21 novembre 2024 sera à gagner à 13 h HE.





1:43

Les fans de Toronto attendent avec impatience des nouvelles des billets de Taylor Swift



Ticketmaster échelonne les préventes de billets pour six spectacles au Rogers Centre sur trois jours afin d’éviter les problèmes techniques en ligne que les fans de Swift ont pu rencontrer lors de spectacles passés. Les acheteurs doivent déjà s’être inscrits et avoir reçu un code de vente « ventilateur vérifié » afin d’entrer dans la file d’attente virtuelle pour les billets.

— Avec des fichiers de La Presse Canadienne