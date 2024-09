Taylor Swift agace certains fans de Swift après avoir serré Brittany Mahomes dans ses bras

Mahomes et Swift ont l’habitude de regarder les matchs des Chiefs ensemble après la Été cruel La chanteuse a commencé à sortir avec le coéquipier de Patrick, Travis Kelce, l’automne dernier. Et dPendant l’intersaison, les deux ont traîné ensemble à Amsterdam lorsque Swift a amené sa tournée Eras en Europe.

La nouvelle de l’approbation supposée de Mahomes sur les réseaux sociaux a fait la une des journaux Newsweek et Le New York Posttandis que plusieurs comptes sur X captures d’écran partagées et vidéo enregistrée sur écran de son compte Instagram parmi les likes apparaissant sur la publication de Trump.

Mais le Modèle de maillot de bain de Sports Illustrated Elle a riposté à ses critiques dans un message de son cru.

« Honnêtement, pour être un haineux à l’âge adulte, il faut avoir des problèmes profondément enracinés depuis l’enfance que l’on refuse de guérir », peut-on lire sur un message publié sur Instagram par Mahomes. « Il n’y a aucune raison pour que votre cerveau soit pleinement développé et que vous détestiez voir les autres réussir. »

Mahomes a suivi avec un autre message publié à son intention Histoires Instagram Elle a partagé le message d’un utilisateur qui disait : « Contrairement à la façon dont le monde se présente aujourd’hui… on peut être en désaccord avec quelqu’un et l’aimer malgré tout. On peut avoir des opinions différentes et rester gentil malgré tout. »