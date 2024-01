Taylor Swift accueille Travis Kelce, en route pour le Super Bowl, avec un baiser après que les Chiefs aient remporté le match pour le titre de l’AFC

BALTIMORE (AP) – Taylor Swift a donné un petit bisou à Travis Kelce et l’a embrassé avec un gros câlin après que lui et le Les Chiefs de Kansas City battent les Ravens de Baltimore pour avancer au Super Bowl, et puis les deux lèvres verrouillées avec un baiser vu dans le monde du football.

Scellée par un baiser, Swift pourrait maintenant être à Las Vegas pour encourager son petit ami alors que lui et les Chiefs cherchent des titres consécutifs. … « Prêt pour cela »?

Swift, presque certainement la plus grande star de la planète dont la romance avec Kelce est devenue l’une des histoires marquantes de cette saison de la NFL, a été au centre de la victoire 17-10 des Chiefs lors du match de championnat de l’AFC et de leur célébration qui a suivi.

Avant d’accepter le trophée Lamar Hunt pour la quatrième fois en cinq ans, l’entraîneur Andy Reid, debout sur scène, a trouvé Swift dans la foule et l’a pointée du doigt. Swift lui fit remarquer.

Elle et Kelce ont ensuite marché bras dessus bras dessous sur le terrain, longtemps après que plusieurs de ses coéquipiers soient allés aux vestiaires. Kelce a demandé où était son frère Jason et Swift s’est éloigné pour qu’ils aient un moment.

Jason Kelce, également champion du Super Bowl et centre All-Pro avec les Eagles de Philadelphie qui ont perdu contre les Chiefs lors du Super Bowl de l’année dernière, a serré Travis dans ses bras et lui a dit de terminer le travail à nouveau. Travis a demandé à Jason, qui a volé la vedette la semaine dernière à Buffalo en célébrant la victoire des Chiefs torse nu dans le froid, s’il allait garder sa chemise cette fois-ci.

Travis Kelce n’est jamais parvenu à parler aux journalistes par la suite. Swift était clairement une plus grande priorité pour lui.

“Vous pouvez dire qu’il adore ce match”, a déclaré le receveur recrue Rashee Rice. “Honnêtement, je pourrais dire qu’il a aimé cette victoire plus que n’importe quelle victoire cette saison.”

La seule chose qui met Swift en danger au stade Allegiant lorsque les Chiefs affronteront les 49ers de San Francisco ou les Lions de Détroit lors du Super Bowl le 11 février est son programme « Eras Tour ». Elle a des concerts prévus à Tokyo le vendredi 9 février et le samedi 10 février, mais le décalage horaire lui permettrait d’être présente pour le match.

Quant aux projets de voyage de ses fans basés à Kansas City : American Airlines a ajouté un vol de Kansas City à Las Vegas le 10 février, la veille du Super Bowl, à 12h30, heure locale – vol 1989 pour l’année de naissance de Swift. et un de ses albums. Après le match, le vol 87 – le numéro de maillot de Kelce – quitte Las Vegas pour Kansas City à 0 h 20, heure locale, le 12 février.

Swift a été montré tôt et souvent pendant le match pour le titre de l’AFC. Elle on pouvait le voir applaudir et sauter de haut en bas de sa suite avec la famille et les amis de Kelce – et les amies célèbres Cara Delevingne et Keleigh Teller – dans le coin du stade après que Kelce ait capté une passe de touché de 19 verges de Patrick Mahomes au milieu du premier quart-temps.

Leurs célébrations furent nombreuses, comme Kelce a terminé avec 11 attrapés pour 116 vergesbattant ainsi le record de Jerry Rice pour le plus grand nombre de réceptions en séries éliminatoires.

CBS est passé à Swift lors de la publicité de sa prochaine diffusion des Grammy Awards et l’a montré à nouveau après que Kelce ait réalisé une grosse prise au deuxième trimestre.

Kelce, quatre fois ailier rapproché All-Pro et deux fois champion du Super Bowl avec les Chiefs, a réussi trois attrapés de TD ces séries éliminatoires. Il en a eu deux la semaine dernière lors de la victoire de Kansas City en ronde de division à Buffalo, avec Swift présent.

Swift est un habitué des matchs de Kelce depuis plusieurs mois, attirer encore plus l’attention sur la ligue de sa base de fans passionnés de « Swifties » qui ont contribué à battre des records d’audience au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires.

