Taylor Swift aborde le chaos de l’annulation de la vente de billets: “Ça me fait vraiment chier” – National

Si essayer d’acheter des billets pour la prochaine tournée de Taylor Swift ressemblait à “passer par plusieurs attaques d’ours”, le Espace vide le chanteur est d’accord avec vous.

Dans une déclaration publiée sur le compte Instagram de Swift vendredi, la chanteuse a critiqué la gestion désordonnée par Ticketmaster des ventes de billets pour sa prochaine tournée The Eras.

Jeudi, Ticketmaster a annulé la vente au grand public après que des préventes infernales aient laissé les fans éprouver des difficultés techniques sur le site Web de la société et attendre plusieurs heures dans les files d’attente, pour ensuite ne pas pouvoir effectuer d’achat.

Dans sa déclaration, Swift, 32 ans, a écrit qu’elle avait demandé à Ticketmaster “plusieurs fois s’ils pouvaient gérer ce type de demande et nous avons été assurés qu’ils le pouvaient”.

Elle a affirmé qu’il était “atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours”.

La chanteuse a déclaré qu’elle avait toujours été “extrêmement protectrice” envers ses fans. Elle a affirmé avoir apporté plusieurs éléments de sa carrière à sa propre équipe interne au cours des dernières années “SPECIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe.”

Swift et ses équipes travaillent actuellement “pour comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir”, a-t-elle écrit.

Elle a également fait écho aux données antérieures fournies par Ticketmaster selon lesquelles plus de 2,4 millions de billets avaient déjà été vendus pour The Eras Tour. Elle a dit que ceux qui ont obtenu des billets ont dû avoir l’impression d’avoir « subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir ».

Ces billets ont été vendus dans le cadre des préventes mardi et mercredi.

Dans la conclusion de sa déclaration, Swift s’est adressée aux milliers (sinon des millions) de fans déçus qui n’ont pas marqué de billets. Il n’offrait pas de méthode alternative pour acquérir des billets, ni vraiment d’autre option que d’accepter de ne pas la voir en tournée.

« Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous donner plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons. Merci de vouloir être là. Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie », a-t-elle écrit.

Jeudi, Ticketmaster a brisé le cœur des Swifties partout lorsque la société a tweeté la nouvelle de l’annulation de la vente générale.

“En raison des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | La tournée Eras a été annulée », a écrit la société.

En raison des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | La tournée Eras a été annulée. — Ticketmaster (@Ticketmaster) 17 novembre 2022

On ne sait toujours pas si la vente publique sera reportée à un moment donné ou si elle est entièrement annulée.

Lors de la prévente «Verified Fan» de mardi (une tentative de Ticketmaster de limiter le nombre de scalpers et de bots achetant des billets pour des spectacles populaires), les fans ont connu des pannes techniques déroutantes et des temps d’attente allant jusqu’à huit heures.

Un porte-parole de Ticketmaster a déclaré à Variety que les problèmes techniques du site résultaient d’un “nombre impressionnant d’attaques de bots ainsi que de fans qui n’avaient pas de codes d’invitation, générant un trafic sans précédent sur notre site”. La société a déclaré que cela avait conduit à “3,5 milliards de demandes système totales, soit 4 fois notre pic précédent”.

Mercredi, les billets avaient été poussés sur des sites Web de revente comme StubHub pour des dizaines de milliers de dollars. Reuters a rapporté que certains des premiers détenteurs de billets tentaient de vendre leurs sièges jusqu’à 28 000 $ US (37 430 $).

Le prix initial des billets variait de 49 $ US (65 $) à 449 $ (600 $) chacun.

La prochaine tournée verra Swift, 32 ans, présenter 52 spectacles à travers les États-Unis. Il n’y a pas de dates canadiennes pour la prochaine tournée de Swift, mais de nombreux fans au nord de la frontière avaient prévu de se diriger vers le sud pour assister à un spectacle – mais peut-être pas à ces prix.

Ticketmaster a fusionné avec Live Nation en 2010, ce qui lui a permis de contrôler plus de 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct.

Swift a sorti son dernier album, Minuits, en octobre. La tournée américaine devrait commencer en mars 2023 et se terminer en août.