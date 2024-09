Taylor Swift a une approche différente de la politique dans la musique

Dans un extrait audio récemment publié d’une interview accordée à « 60 Minutes » en 2011, Taylor Swift, alors âgée de 21 ans, déclare qu’à l’époque, elle n’était pas inspirée à chanter sur des sujets liés à la politique.

Ce n’est qu’après plus d’une décennie de carrière, en 2018, que Swift a décidé d’aborder enfin le sujet publiquement et dans sa musique, et dans l’audio jamais entendu auparavant – publié mardi dans le premier épisode d’un nouveau podcast intitulé « 60 minutes : un deuxième regard » – met en lumière la philosophie initiale de Swift, qui consistait à rester muet.

« En ce qui concerne la politique et ceux que je veux voir prendre les décisions pour notre pays et tout ça, je ne chante pas vraiment à ce sujet », avait déclaré Swift à la journaliste primée et animatrice de « 60 Minutes » Lesley Stahl à l’époque, selon l’audio récemment publié.

« Je n’ai pas de mélodies ou d’idées en tête qui ont un rapport avec les problèmes de notre climat économique », a ajouté Swift. « Cela ne rentre pas dans un refrain. »

Cela a changé depuis, au cas où vous ne l’auriez pas entendu.

Swift, aujourd’hui âgée de 34 ans, a depuis écrit un certain nombre de chansons qui reflètent ses sentiments sur la politique et les causes sociétales qui lui tiennent à cœur. C’est un contraste frappant avec son image de jeune femme d’une vingtaine d’années, qui était alors une étoile montante qui se concentrait sur sa connexion avec ses fans, sur la navigation dans la célébrité et sur la production de tubes.

Taylor Swift lors de la tournée Eras Tour en Allemagne en juillet. (Andreas Rentz/TAS24/Getty Images/CNN Newsource)

Elle a commencé à exprimer ses positions politiques en 2018, lorsqu’elle a soutenu deux candidats démocrates du Tennessee aux élections de mi-mandat. Ils ont tous deux perdu, respectivement, et Swift a écrit une chanson à forte connotation politique à ce sujet intitulée « Only the Young », sortie en 2020 en conjonction avec son documentaire « Miss Americana ».

La même année, Swift a soutenu le ticket Biden-Harris, un soutien ponctué par des regrets exprimés par la chanteuse dans « Miss Americana » pour ne pas avoir parlé de causes politiques plus tôt. Dans une scène émouvante, Swift a dit à son père, Scott Swift, qu’elle ressentait le besoin « d’être du bon côté de l’histoire », tandis que dans une autre scène, elle critiquait le président américain de l’époque, Donald Trump.

Swift a également utilisé sa plateforme pour défendre les droits des femmes, les soins de santé reproductive et les droits LGBTQ2S+, exprimant son soutien à ces causes à travers des chansons telles que l’hymne de la fierté LGBTQ2S+ « You Need to Calm Down » ou « The Man », tous deux tirés de son album « Lover » de 2019.

Un message à l’écran affiché à la fin du clip « Calm Down » a clarifié davantage la position de Swift et sa passion pour la défense des droits LGBTQ2S+, exhortant les gens à signer sa pétition pour « le soutien du Sénat à la loi sur l’égalité sur Change.org ».

« Montrons notre fierté en exigeant qu’au niveau national, nos lois traitent véritablement tous nos citoyens de manière égale », peut-on lire dans le message.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a fait sensation au début du mois lorsque sa campagne a diffusé le titre « The Man » de Swift, sorti en 2019, lors d’une soirée organisée après un débat. La chanson et le clip vidéo qui l’accompagne, réalisés par Swift, ont fait la une des journaux au moment de leur sortie en raison de leurs références aux doubles standards culturels flagrants entre hommes et femmes.

Le choix de la chanson est intervenu après que Swift a soutenu la candidature de Harris à la présidence pour l’élection présidentielle de 2024, dans une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a inclus un appel à l’action pour que ses abonnés s’inscrivent pour voter.

Cette décision a incité des centaines de milliers de personnes à visiter le lien Vote.gov qu’elle a fourni, et son soutien à Harris a mis fin à des mois de spéculation sur la question de savoir si la lauréate d’un Grammy partagerait ses opinions politiques avant l’élection de novembre.

Swift a d’abord captivé ses fans avec sa musique, créant une base de fans fidèles qui semblent être accrochés à chacun de ses mots. Qu’elle choisisse de chanter directement sur la politique ou sur des causes sociales, elle semble désormais savoir à quel point sa musique peut être puissante.