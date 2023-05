Taylor Swift a un concert de pluie à Nashville: vidéos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Javier Vicencio/Groupe Eyepix/Shutterstock

Taylor Swift n’a jamais laissé une petite pluie arrêter ses concerts dans un stade en plein air, et ce fut encore une fois le cas lorsqu’elle est montée sur scène à Nashville le 7 mai. C’était le troisième des trois spectacles du Eras Tour à Nashville, et Taylor a refusé de laisser ses fans vers le bas. Le concert a été retardé de deux heures lorsque la foudre a frappé la zone, les fans étant invités à s’abriter sur place à l’intérieur du stade. Cependant, Taylor s’est rendue sur Instagram pour leur assurer qu’elle allait toujours se produire. « Je sais qu’on parle d’une ambiance pluvieuse ce soir mais je suis prête à jouer », a-t-elle écrit.

Taylor Swift interprétant « Midnight Rain » frappe vraiment différent 🌧️ #TSTheErasTour pic.twitter.com/btVf2cjhdb – Faits sur Taylor Swift (@blessedswifty) 8 mai 2023

Le temps s’est finalement éclairci pour que Taylor puisse monter sur scène. Malgré le retard, elle a exécuté tout le spectacle. Plus d’une heure après le début de la représentation, alors que Taylor chantait «Delicate», la pluie a commencé à tomber, mais comme il n’y avait pas d’éclair, il était prudent de continuer. Taylor n’a pas laissé la pluie l’empêcher de donner un spectacle énergique tout au long de la soirée.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Taylor chantant Would’ve Could’ve Should’ve live pour la première fois IN THE RAIN avec l’invité surprise Aaron Dessner pour la première chanson surprise à Nashville Night 3 ! 🥹 #TSTheErasTour via @fifteenswift pic.twitter.com/mtfj5xZ6f4 – Mises à jour de Taylor Swift (@SwiftNYC) 8 mai 2023

L’un des moments les plus en vogue de la nuit a été lorsqu’elle a chanté la chanson « Midnight Rain » sous la pluie. Les vidéos de la performance montraient la pluie battante alors que Taylor entonnait le morceau de son dernier album, Minuits, vers la fin du spectacle. Un autre moment préféré des fans du concert a été sa performance de « Would’ve, Could’ve, Should’ve » avec Aaron Dessner. C’était l’une des « chansons surprises » de la soirée, et c’était la première fois que Taylor la chantait en direct pour une foule.

C’était tout un week-end à Nashville pour Taylor. Lors du spectacle du 5 mai, elle a surpris les fans avec l’annonce de la sortie de son prochain album réenregistré pour Parlez maintenant (version de Taylor). Taylor laisse entendre depuis des mois que ce serait le prochain réenregistrement à sortir, et la date de sortie a maintenant été confirmée au 7 juillet. Ce sera le troisième des six albums que Taylor a réenregistrés afin de gagner récupérer les droits sur la musique qu’elle a enregistrée sous son ancien label. Sans peur (version de Taylor) et Rouge (version de Taylor) sont tous deux sortis en 2021, suivis d’un tout nouvel album, Minuitsen 2022.

Puis, lors de l’émission du 6 mai, Taylor avait une tonne de ses meilleures amies présentes. Gigi Hadid et Lily Aldridge étaient tous les deux au spectacle, ainsi que son copain d’enfance, Abigaïl Anderson. Autres invités célèbres inclus Reese Witherspoon, Tim McGraw, Faith Hill, Matty Healy et Mariska Hargitay.

Plus à propos Taylor Swift

Lien connexe En rapport: Tournée Eras de Taylor Swift : toutes les chansons surprises, la setlist complète et plus encore

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.