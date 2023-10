Taylor Swift a-t-elle mis Travis Kelce sur la carte ? Un expert des médias sociaux intervient

Travis Kelce est un ailier rapproché All-Pro à quatre reprises dans la première équipe et est considéré comme l’un des meilleurs à avoir jamais occupé ce poste. Outre le quart-arrière Patrick Mahomes, Kelce est le joueur le plus reconnaissable de la dynastie des Chiefs de Kansas City qui a atteint trois Super Bowls et en a remporté deux au cours des quatre dernières saisons.

En d’autres termes, Kelce était déjà une superstar de la NFL avant sa relation amoureuse avec l’icône de la musique pop Taylor Swift – c’est pourquoi une tendance vidéo sur TikTok, où les Swifties disaient à leurs proches fans de football que Swift avait mis Kelce » sur la carte » pour les faire remonter, était si efficace, même en travaillant sur d’autres athlètes professionnels comme Julius Randle de la NBA.

Sauf qu’il s’avère que les Swifties ont peut-être raison, selon un éminent expert dans le monde de l’analyse des médias sociaux sportifs.

Brendan Kaminsky est le fondateur de bconnu, une agence qui aide les personnes et les marques du monde du sport à accroître leur audience et leur portée sociale. Kaminsky travaille avec certains des plus grands noms de l’espace des médias sociaux sportifs depuis une décennie et a vu de nombreux athlètes et équipes connaître une croissance rapide de leurs abonnés lorsqu’ils sont au sommet du cycle de l’actualité.

Mais même lui a été époustouflé par ce qui est arrivé aux comptes de Kelce sur Instagram et X (anciennement Twitter).

« De toutes mes années, je ne me souviens pas avoir vu quelque chose d’aussi grand et aussi magnifié pendant si longtemps », a déclaré Kaminsky. « Parfois, ce qui se passe, c’est qu’il y a un pic important, cela dure quelques jours ou une semaine dans le cycle de l’actualité, puis ça continue. Celui-ci dure depuis deux semaines. Et chaque fois que Taylor Swift se rend au jeu, ça continue. … Je peux dire que je n’ai jamais vu un phénomène d’une telle ampleur.

Selon les données collectées par bknown via CrowdTangle, Kelce a ajouté plus de 860 000 abonnés au cours de la semaine entre le moment où Swift a assisté au match des Chiefs contre les Bears de Chicago à Kansas City et le moment où les Chiefs ont affronté les Jets de New York sur la route – avec Swift, qui a une maison à New York, une fois de plus présent. Ce nombre a grimpé à plus d’un million de nouveaux abonnés depuis le match des Bears, Kelce étant en passe d’éclipser quatre millions d’abonnés au total sur Instagram dans les prochains jours.

Cette vague d’abonnés induite par Swift ne se limitait pas non plus aux comptes de Travis Kelce. Le joueur de la NFL avec le deuxième plus grand nombre de nouveaux adeptes depuis que la NFL sur les caméras FOX a capturé pour la première fois Swift présent au stade Arrowhead ? Le frère de Travis et co-animateur du podcast Jason Kelce des Eagles de Philadelphie, avec près de 218 000 nouveaux abonnés. Le troisième joueur est Mahomes, avec un peu moins de 83 000.

Aucun autre joueur de la NFL ne compte plus de 37 000 nouveaux abonnés Instagram au cours de cette période.

En fait, si vous combinez la croissance des abonnés Instagram des 99 autres joueurs de l’édition 2023 du top 100 de la NFL et que vous les comparez à celle de Travis Kelce, il les « a tous époustouflés », selon Kaminsky.

« Personne n’a même tenu tête à Travis Kelce », a déclaré Kaminsky.

Un scénario similaire s’est déroulé sur X. Travis Kelce a gagné plus de 56 000 nouveaux abonnés pour porter son compte total d’abonnés sur X à plus d’un million, Jason Kelce en a gagné plus de 29 000, Mahomes en a gagné plus de 10 000 et aucun autre joueur de la NFL n’en a gagné plus de 3 300.

Les seuls pics de croissance des médias sociaux que Kaminsky a observés parmi les athlètes qui se rapprochent même de ceux de Kelce sont tous liés aux réalisations des athlètes dans leur sport. Les exemples incluent Stephen Curry lors de sa saison 2014-15 lorsqu’il a remporté son premier prix et championnat de MVP de la NBA, Coco Gauff lorsqu’elle a remporté l’US Open 2023 en tennis et les stars du basket-ball féminin LSU Angel Reese et Flau’jae Johnson lorsqu’elles ont remporté l’US Open 2023. championnat national.

Kelce lui-même a vu des pics dans ses propres médias sociaux chaque mois où il a joué dans un Super Bowl, gagnant environ 800 000 abonnés sur Instagram en février 2023, 2021 et 2020 combinés.

En septembre, cependant, Kelce a gagné 1,08 million de followers au total sur Instagram – la majorité de cette croissance ayant eu lieu la dernière semaine après la première apparition de Swift à son match.

Kaminsky attribue cette croissance à ce qu’il appelle une « tempête parfaite » combinant les publics du sport et de la culture pop via deux personnes extrêmement populaires dans ces secteurs respectifs, en particulier à la suite du deuxième championnat du Super Bowl de Kelce et du concert très populaire « Eras Tour » de Swift. série plus tôt cette année.

« Il y a de gros [sports] des histoires chaque année – chaque mois – d’une manière ou d’une autre, mais le croisement du divertissement est si important ici », a déclaré Kaminsky. « Le fait qu’il ne s’agit pas du tout de quelque chose que Travis Kelce a fait sur le terrain de football, il ne s’agit pas de réalisations, il s’agit simplement d’être lui et de savoir avec qui il sort. Alors bien sûr, y a-t-il eu d’autres pics ? Pete Davidson a-t-il eu un pic lorsqu’il a commencé à sortir avec Kim Kardashian ? Probablement. Mais dans le monde du sport, je ne pense pas.

« Je pense que le fait qu’il s’agisse d’un tout nouveau public en est vraiment la partie la plus importante. Je pense que ce qui en fait également partie, c’est Taylor Swift dans toute sa carrière, la sortie de cette tournée n’a jamais été aussi chaude. Elle a été très célèbre pour très longtemps, personne n’en doute, mais c’était la plus grande tournée de l’histoire américaine. »



Même si Kelce connaît une croissance plus importante et plus longue de la croissance des médias sociaux que Kaminsky n’a jamais vu de la part d’un athlète, le taux de croissance des abonnés de Kelce a diminué ces derniers jours (bien qu’il soit toujours bien supérieur au taux auquel il était avant l’apparition de Swift dans son loges pour les amis et la famille au Arrowhead Stadium). Kaminsky s’attend à ce que cette régression se poursuive lentement – ​​à moins que Swift ne fasse quelque chose sur son compte Instagram qu’elle n’a jamais fait auparavant.

« Elle ne suit personne sur Instagram », a déclaré Kaminsky. « Alors disons qu’elle a décidé de suivre Travis Kelce. Instagram lui-même vous le dira est un hack de croissance, c’est que les gens gagnent beaucoup de followers lorsque les gens qui ne suivent pas autant de personnes font de vous l’un de ces gens. Si Taylor Swift m’a même suivi, Brendan Kaminsky, tu ferais mieux de croire que je verrais un énorme pic même si elle ne publie pas de messages sur moi, simplement parce que les gens regardent sa page tout le temps et que je suis la seule personne qu’elle suit.

« Donc je pense que si elle décide de suivre Travis Kelce, je pense que cela va conduire à beaucoup de découvertes pour lui et à un autre gros pic. »

Il y a même un certain réconfort pour les fans de football qui ont été ciblés par cette tendance TikTok et qui doivent maintenant faire face au fait que, oui, d’une certaine manière, Swift a mis Kelce sur la carte (ou du moins a atteint un autre niveau de médias sociaux). poids).

Au cours de cette semaine entre les apparitions de Swift au match à domicile de Kelce contre les Bears et au match à l’extérieur contre les Jets, Kelce a gagné plus de followers sur Instagram qu’une méga-célébrité qui compte encore plus de 270 millions de followers de plus que lui – Taylor Swift elle-même.