Taylor Swift a salué Travis lors des VMA 2024

Taylor Swift a officialisé sa relation avec son petit ami Travis Kelce. Après un an de relation, la pop star a adressé à son petit ami, star de la NFL, le plus doux des compliments lors de son discours de remerciement aux MTV VMA 2024. En acceptant le prix de la vidéo de l’année pour « Fortnight », Swift a partagé le grand soutien que son petit ami lui avait apporté sur le tournage du clip.

Mike Coppola/Getty Images pour MTV



« Cette vidéo semble vraiment triste quand on la regarde, mais elle était vraiment amusante à faire », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’il y avait toujours une personne qui applaudissait à chaque fois qu’ils terminaient une prise. « Et cette personne était mon petit ami Travis », a-t-elle déclaré avant que la foule n’éclate en acclamations. « Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie et je veux le remercier d’avoir ajouté cela à notre tournage. »

Getty Images



Plus tôt dans la soirée, Swift et Post Malone ont remporté le prix de la meilleure collaboration pour « Fortnight », en plus de ceux de la chanson de l’été, de la meilleure réalisation et du meilleur montage. Swift a également remporté les prix de l’artiste de l’année et de la meilleure pop.

Swift est arrivée sur le tapis rouge dans un Réputation– un bustier à carreaux Christian Dior et une jupe ouverte assortie qu’elle a associée à un mini-pantalon. Pendant le défilé, Swift a enfilé une minirobe Monse scintillante représentant un OVNI planant au-dessus d’une prairie herbeuse. Elle a assorti cette robe d’un autre monde avec des cuissardes.

Quelques jours avant de remercier son petit ami pour la première fois lors d’un discours de remerciement, le couple adoré a profité des paysages et des sons de New York. Samedi, les deux ont assisté au mariage d’un ami avant de siroter quelques Honey Deuces et de jouer à l’US Open dimanche. Plus tard, les deux ont retrouvé leurs amis Patrick et Brittany Mahomes pour un double rendez-vous.