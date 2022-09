Taylor Swift a refusé l’offre de mi-temps du Super Bowl: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taylor Swift aurait été invité à animer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023, mais a refusé l’offre car le moment n’était pas propice.

Selon TMZ, Swift a été approchée par la NFL pour accueillir le prochain Super Bowl, mais elle a refusé, déclarant qu’elle ne voulait pas effectuer le grand événement jusqu’à ce qu’elle ait fini de réenregistrer ses six premiers albums.

Un représentant de Swift n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.

En 2019, Scooter Braun faisait partie d’un groupe de personnes qui ont acquis les droits de ses six premiers albums. Braun a vendu les enregistrements maîtres, ce qui a conduit Swift à réenregistrer ses albums dans le but de récupérer les droits sur sa musique.

Elle a déjà réenregistré et sorti “Red” et “Fearless”, ce qui laisse “Taylor Swift”, “Speak Now”, “1989” et “Reputation”.

Une source a déclaré au point de vente que Swift adorerait jouer pendant une mi-temps du Super Bowl, mais ce n’est tout simplement pas le bon moment maintenant. Une fois ses projets terminés, elle serait ouverte à l’opportunité, a partagé une source.

La NFL a refusé de commenter la question lorsqu’elle a été contactée par Fox News Digital.

Les “Swifties”, comme on appelle souvent les fans de Swift, sont entrés dans une frénésie vendredi après que la NFL a annoncé qu’Apple Music serait le sponsor de l’émission du Super Bowl LVII. Bien que Swift n’ait été nommé ni utilisé dans aucun des supports promotionnels, les fans ont pris l’annonce de minuit comme un indice.

“Nous sommes fiers d’accueillir Apple Music dans la famille NFL en tant que nouveau partenaire pour l’emblématique spectacle de mi-temps du Super Bowl”, a déclaré la ligue dans l’annonce.

“Nous ne pouvions pas penser à un partenaire plus approprié pour la performance musicale la plus regardée au monde qu’Apple Music, un service qui divertit, inspire et motive des millions de personnes à travers le monde grâce à l’intersection de la musique et de la technologie.”

Les fans ont également souligné le partenariat de Swift avec Coca-Cola comme raison pour laquelle elle n’aurait pas été choisie comme interprète dans le passé. Jusqu’à cette année, Pepsi était un sponsor de longue date du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Mary J. Blige s’est produite à la mi-temps du Super Bowl 2022 avec le Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem et Kendrick Lamar.

Une source a déclaré à TMZ que la NFL est toujours à la recherche du meilleur interprète pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2023.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.