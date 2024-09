Taylor Swift à l’US Open avec Travis Kelce, Patrick et Brittany Mahomes

Taylor Swift et Travis Kelce ont couronné un week-end tourbillonnant à New York avec un voyage au stade Arthur Ashe pour le match de championnat de l’US Open.

Swift et Kelce étaient filmé en arrivant au stade Le 8 septembre, avant le début officiel du match à 14 heures HE. Le championnat a finalement vu le numéro 1 Jannik Sinner d’Italie battre Taylor Fritz, le premier Américain à atteindre la finale depuis 2006.

Taylor Swift et Travis Kelce à l’US Open à New York le 8 septembre. Jamie Squire / Getty Images

Swift et Kelce étaient assortis en rouge et blanc : la chanteuse portait une robe à carreaux rouges, des lunettes de soleil et son rouge à lèvres rouge classique, tandis que la star du football portait une tenue Gucci assortie avec un chapeau bob, un cardigan et un short.

Swift et Kelce ont ensuite été rejoints par le coéquipier et ami de Kelce, le quarterback des Chiefs Patrick Mahomes, et sa femme, Brittany Mahomes. Patrick Mahomes portait du noir et Brittany Mahomes, comme Kelce, a opté pour un haut rayé Gucci.

Taylor Swift, Travis Kelce, Patrick Mahomes et Brittany Mahomes assistent ensemble au match de championnat de l’US Open. Angela Weiss / AFP – Getty Images

Avant le début du tournoi, la joueuse n°1 du simple féminin, Iga Swiatek, a déclaré elle espèred Swift et Kelce feront une apparition à l’US Open. Mais la médaillée de bronze olympique a été battue en quart de finale par l’Américaine Jessica Pegula. Pegula a ensuite participé au championnat féminin le 7 septembre, où elle a perdu contre la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Swift, Kelce et Brittany Mahomes à l’US Open. Al Bello / Getty Images

Savannah Guthrie, Hoda Kotb et Jenna Bush Hager de TODAY ont également assisté au match de championnat. Savannah a publié un post Instagram de la foule, soulignant qu’ils avaient les yeux rivés sur Taylor, Swift et Fritz.

La participation de Swift à l’US Open intervient alors que la chanteuse est en pause dans sa tournée. L’étape européenne de son « Eras Tour » s’est achevée en août. Elle se produira ensuite dans trois villes des États-Unis avant de se rendre au Canada. Cette tournée record prendra officiellement fin en décembre, a-t-elle confirmé.

Sourire! Kena Betancur / AFP – Getty Images

Jusqu’à présent, Swift semble passer ses vacances à participer à des événements sportifs, à la fois pour encourager et avec son petit ami. Swift a assisté au match d’ouverture de la NFL le 5 septembre au stade Arrowhead pour voir les Chiefs battre les Ravens 27-20.

Le lendemain, Swift et Kelce ont été aperçus en train de dîner à New York avant d’assister à un mariage le 7 septembre.