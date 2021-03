Swift a remporté l’album de l’année avec ses albums «Fearless» et «1989». Stevie Wonder, Frank Sinatra et Paul Simon font partie des artistes masculins qui ont remporté l’album de l’année à trois reprises. Plusieurs producteurs ou ingénieurs ont également remporté le prix à trois reprises, et la seule personne à remporter le prix à quatre reprises est l’ingénieur de maîtrise Tom Coyne, décédé en 2017.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy