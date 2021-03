«HI. Je voulais vous faire savoir que la première chanson ‘From the Vault’ que je sort de Fearless (Taylor’s Version) sort demain à minuit est. Elle s’appelle You All Over Me (From The Vault)», a-t-elle révélé dans un Publication du 24 mars sur Instagram . « Une chose que j’ai adorée à propos de ces chansons de From The Vault est qu’elles n’ont jamais été entendues, donc je peux expérimenter, jouer et même inclure certains de mes artistes préférés. »

