Taylor Swift a fait don de billets pour une fondation de ruée vers l’or pour la santé mentale

Une défenseure de la santé mentale à Terre-Neuve a lancé une collecte de fonds qui a connu un succès au-delà de ses rêves les plus fous, en associant sa fondation préférée à des billets pour voir son artiste préféré.

Kristi Allan savait que les gens réclameraient des billets pour Taylor Swift si elle pouvait simplement mettre la main sur une paire – mais elle savait aussi très bien qu’elle devrait rivaliser avec des millions de fans pour les obtenir.

La façon dont elle les a obtenus est une histoire à laquelle elle n’arrive toujours pas à croire.

« Une fois que j’ai compris cela, j’ai commencé à regarder sur tous les groupes Facebook, sur Twitter, partout », a-t-elle déclaré. « Pour celui-ci, je suis allé sur eBay. »

Le Taylor Swift Eras Tour a été le billet le plus difficile à obtenir depuis son lancement. Allan savait que ce serait difficile, mais elle a réussi à en obtenir deux pour une collecte de fonds. (Kevin Winter/TAS Gestion des droits/Getty Images)

Elle a trouvé deux billets pour la soirée d’ouverture de l’édition torontoise de l’Eras ​​Tour le 14 novembre. Allan a envoyé un message au vendeur, disant qu’elle lui serait reconnaissante s’il abandonnait la vente aux enchères et les vendait pour une bonne cause.

Elle ne pouvait pas y croire lorsque le vendeur l’avait réellement fait.

« La cupidité a pris le dessus sur beaucoup de gens, mais il aurait pu gagner beaucoup plus d’argent avec ces billets », a déclaré Allan.

Allan collecte des fonds pour la Jacob Puddister Memorial Foundation depuis trois ans. La fondation propose des services gratuits de conseil et de soutien par les pairs aux personnes âgées de 12 à 35 ans. Elle a été lancée après le décès de Jacob Puddister, un homme de 21 ans décédé par suicide en 2016.

Sa sœur, Kelsey, a déclaré qu’elle était de plus en plus reconnaissante envers Allan pour le travail qu’elle a accompli pour collecter des fonds et faire connaître leur fondation.

« Kristi nous a aidé plus en tant qu’individu que je ne pourrais jamais l’imaginer », a déclaré Puddister. « Depuis des années maintenant, nous pouvons compter sur Kristi pour ces collectes de fonds majeures pour nous, ce qui est toujours vraiment époustouflant quand quelqu’un voit ce que nous faisons et s’en soucie autant. Il n’y a vraiment pas de mots pour décrivez la gratitude.

La fondation vend environ 2 000 billets (malheureusement un peu moins de 1 989 en raison des règles établies par la législation provinciale sur les loteries) pour le grand prix. Allan a déclaré que la demande était si élevée que sa boîte de réception de courrier électronique est tombée en panne à plusieurs reprises.

« Cela me rend tellement heureuse », a-t-elle déclaré. « La fondation fait un travail incroyable, incroyable et tout cela en vaut la peine. »

« Quelque chose de tangible »

Allan a passé une journée par semaine au cours des deux dernières années à protester pour un meilleur accès à un soutien à long terme en matière de santé mentale. Elle a même protesté le jour de son mariage.

Elle a dit que cela avait parfois été une expérience frustrante. Elle avait l’habitude de manifester devant l’hôpital de Waterford, avant de s’adresser aux politiciens à l’édifice de la Confédération.

Malgré la pluie, Kristi Allan a passé l’heure précédant son mariage devant l’hôpital de Waterford à protester pour un meilleur soutien en matière de santé mentale. (Meg Roberts/CBC)

«J’aime faire quelque chose de concret, parce que je dois dire que je suis vraiment découragée de me retrouver devant la Confédération tous les lundis», a-t-elle déclaré. « Je veux toujours faire quelque chose qui fait une différence tangible et qui le rend plus accessible. Et je crois en tout ce que fait la fondation. »

Il y aura une autre occasion d’acheter des billets pour le tirage au sort en personne. Puddister a déclaré qu’elle sera au marché fermier de St. John’s le 22 octobre et qu’elle s’attend à vendre le dernier lot de billets.

Le tirage au sort aura lieu le 9 décembre.

