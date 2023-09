Taylor Swift a été vue en train d’encourager les Chiefs de Kansas City au milieu des rumeurs selon lesquelles elle sort avec Travis Kelce

Taylor Swift a été filmée en train d’encourager les Chiefs de Kansas City au milieu de rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec la star des Chiefs Travis Kelce.

La popstar a été aperçue dans la foule au GEHA Field du Arrowhead Stadium pour l’affrontement des Chiefs avec les Bears de Chicago dimanche.

4 Swift a été filmé dans une boîte à Chiefs vs Bears dès le début Crédit : X @NFLonFox

4 Peut-être qu’elle encourageait quelqu’un en particulier… Crédit : X @NFLonFox

4 Il a été rapporté que Swift sortait avec l’ailier rapproché des Chiefs, Kelce. Crédit : Getty

Il est largement rapporté que Swift et Kelce ont « traîné » à New York après s’être finalement rencontrés il y a des semaines.

Sa présence au match Chief vs Bears ne confirme pas une histoire d’amour entre Swift et Kelce, cependant, on sait que la superstar de « Shake it Off » soutient les Eagles de Philadelphie.

Kelce a récemment révélé que ses précédentes tentatives pour rencontrer le 12 fois lauréat d’un Grammy ne s’étaient pas déroulées comme prévu.

S’exprimant sur son podcast New Heights, Kelce a déclaré : « J’ai été déçu qu’elle ne parle pas avant ou après ses concerts parce qu’elle doit garder sa voix pour les 44 chansons qu’elle chante, donc j’étais un peu blessé de ne pas l’avoir fait. je pourrais lui remettre un des bracelets que j’ai confectionnés pour elle.

« Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié, et j’en ai reçu un tas, mais je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas pu la rencontrer, le double vainqueur du Super Bowl a répondu : « Donc, elle ne rencontre personne et elle ne le fait pas – ou du moins, elle ne voulait pas me rencontrer, alors je l’ai accepté ». personnel. »

4 Swift et Kelce en couple ? Surveillez cet espace (vide)

Cependant, le frère de Kelce, Jason, des Eagles de Philadelphie, avait une autre théorie : « Eh bien, elle n’a probablement pas encore surmonté le Super Bowl.

« C’est une grande fan des Eagles, alors peut-être qu’elle a juste inventé quelque chose et qu’elle ne voulait tout simplement pas te parler. »