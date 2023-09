Taylor Swift, à elle seule, stimule les revenus de l’industrie hôtelière

Taylor Swift offre une ruée vers l’or pour l’industrie hôtelière.

La tournée « Eras » du chanteur de « Cruel Summer » a fait grimper les revenus des hôtels dans les villes des États-Unis, selon les données de la société d’investissement Bernstein. Et le soi-disant Swift-lift pourrait être vu dans le monde entier alors que la tournée devient internationale.

« Cela a représenté un élan notable pour l’industrie hôtelière », a écrit vendredi l’analyste de Bernstein, Richard Clarke, dans une note adressée à ses clients, en utilisant le terme « Swiftonomics ».

Les revenus moyens générés par chambre étaient supérieurs de plus de 4 points de pourcentage à la référence nationale dans les États américains au cours des mois de visite de Swift, selon les données de Bernstein. Ces États ont vu leurs revenus par chambre augmenter d’environ 7 % en moyenne au cours des mois où elle s’est arrêtée par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente. (Les revenus générés par chambre sont calculés en divisant les revenus totaux de l’hôtel par le nombre de chambres disponibles, qu’elles soient occupées ou non.)

Une grande partie de l’augmentation des revenus peut être attribuée à la hausse des prix des chambres, a déclaré Clarke, mais le nombre de réservations s’est également amélioré dans de nombreux cas. Dans l’exemple le plus extrême, Nashville a vu le taux d’occupation des hôtels augmenter de plus de 30 % et les tarifs des chambres augmenter de plus de 50 % les soirs de concert. Les revenus par chambre ont plus que doublé le week-end où Swift était en ville.

L’aide de Swift a également soutenu les hôtels américains dans un contexte d’essor du tourisme international chez les Américains, a noté Clarke. Mais il a dit autres pays auront leur chance de ressentir la bosse induite par Swift étant donné que la tournée a une étape internationale.

Pendant ce temps, Bernstein a constaté un impact relativement discret – bien que toujours notable – sur les hôtels de la tournée « Renaissance » de Beyoncé.

L’analyse de Bernstein fait suite à des mois de rapports anecdotiques sur l’impulsion économique apportée par les tournées, ainsi que par d’autres événements culturels populaires cet été. Les concerts ont attiré l’attention de Wall Street et du Réserve fédérale, qui a spécifiquement noté des réservations d’hôtel élevées lors de l’arrêt de Swift à Philadelphie.

« Malgré le ralentissement de la reprise du tourisme dans la région dans son ensemble, un contact a souligné que mai était le mois le plus fort pour les revenus hôteliers à Philadelphie depuis le début de la pandémie », ont écrit des responsables de la Fed dans le livre beige de juillet, qui résume l’activité économique. Cela est « en grande partie dû à l’afflux d’invités pour les concerts de Taylor Swift dans la ville ».

En effet, Clarke a déclaré que le taux d’occupation était 11 % plus élevé à Philadelphie pendant les nuits de la tournée de Swift, tandis que les revenus par chambre disponible étaient en hausse de 59 % en moyenne.

Swift a annoncé la semaine dernière qu’une version filmée de sa tournée serait présentée en salles en octobre.