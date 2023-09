Taylor Swift a donné au syndicat tout ce qu’il voulait

Comme SAG-AFTRA arrive à la fin de son deuxième mois de grève, le syndicat a peut-être trouvé un héros improbable face à Taylor Swift. L’auteure-compositrice-interprète aurait répondu aux demandes du syndicat concernant la sortie de son film de concert pour The Eras Tour, qui sortira en salles le mois prochain.

À surveiller : « Midnights » de Taylor Swift À surveiller : ventes de vinyles « Midnights » de Taylor Swift

À une époque de les grands studios repoussent les films à succès alors que les grèves à Hollywood font rage, l’annonce par Swift du film de concert The Eras Tour a certainement fait sourciller. Dans un doigt d’honneur adressé à l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), Swift a hardiment a fait un pas de côté grands studios et a contacté AMC elle-même pour distribuer le film dans les cinémas d’Amérique du Nord. Elle a également contacté la SAG-AFTRA, dont Swift est membre, afin de répondre à ses demandes. et a conclu un accord intérimaire avec le syndicat pour sortir le film.

« Ce film-concert est couvert par un accord intérimaire SAG-AFTRA. Elle est venue nous voir et nous a dit qu’elle voulait faire cela, mais seulement si elle pouvait le faire de la bonne manière dans le cadre d’un contrat syndical », négociateur en chef de SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Irlande. dit IndieWire au Festival international du film de Toronto. « Elle remplissait les mêmes critères que n’importe qui d’autre. »

TAYLOR SWIFT | Bande-annonce officielle du film de concert THE ERAS TOUR

SAG-AFTRA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur les demandes spécifiquement liées au film de concert de Swift.

L’accord de Swift avec SAG-AFTRA est évidemment un énorme coup de pouce pour le moral des syndicats alors que les grèves se poursuivent, mais il constitue également une nouvelle source de pression sur l’AMPTP. La tournée Eras a brisé Ticketmaster et beaucoup de disques depuis la soirée d’ouverture en mars dernier, et est réglé sur brut 2,2 milliards de dollars rien que pour le tronçon nord-américain. En conséquence, le film de concert a rapporté 26 millions de dollars en des billets le premier jour de la prévente. La décision de Swift de renoncer complètement à l’AMPTP montre à quel point il peut être facile pour certains musiciens et réalisateurs de supprimer les intermédiaires et de livrer eux-mêmes leur produit directement aux distributeurs.

La SAG-AFTRA a commencé sa grève le 14 juillet après les revendications du syndicat, notamment sur l’utilisation de l’IA et de la technologie de numérisation faciale dans les productions — n’ont pas été satisfaites par l’AMPTP. La grève du syndicat coïncide avec la grève simultanée Grève de la WGA, qui se poursuit depuis le 2 maile syndicat des écrivains exigeant également des restrictions sur Utilisation de l’IA et augmentation des résidus des services de streaming.