Taylor Swift a accepté le partenariat FTX, mais l’échange de crypto a été renfloué : Source

Taylor Swift, à gauche, se produit sur scène le 17 mars 2023. L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, à droite, quitte le tribunal fédéral de Manhattan à New York, le 16 février 2023.

Taylor Swift a signé et accepté un accord de parrainage avec l’échange de crypto en faillite FTX après des mois de discussion avant que les dirigeants de FTX ne décident de ne pas conclure l’accord, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier.

La nature de l’accord, déjà signalée par Le New York Times jeudi, contredit les messages publics sur la nature de l’échec de l’accord FTX-Swift. Les déclarations publiques d’un avocat en recours collectif ont salué les efforts de diligence raisonnable de Swift et ont déclaré que l’artiste avait demandé à la bourse d’expliquer pourquoi ses actifs cotés n’étaient pas considérés comme des titres non enregistrés.

Mais Swift a finalement accepté l’accord, a déclaré à CNBC la personne proche du dossier. L’accord signé a été envoyé à la boîte de réception du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, où il est resté sans réponse pendant quelques semaines, a déclaré la personne à CNBC, ajoutant qu’en fin de compte, un groupe de dirigeants de FTX a persuadé Bankman-Fried de ne pas donner suite. l’accord annoncé de 100 millions de dollars.

Trois autres sources proches du dossier ont déclaré au New York Times que l’équipe de Swift avait signé l’accord avec FTX après six mois de négociations, et que Bankman-Fried avait finalement débranché.

La personne familière avec l’affaire a demandé à rester anonyme en raison des procédures fédérales et de faillite en cours. L’existence d’un partenariat FTX-Swift a été signalée pour la première fois par Le Financial Times.

FTX a déposé une demande de mise en faillite en novembre 2022. Bankman-Fried fait face à de multiples accusations fédérales, y compris des violations de fraude et de financement de campagne. Trois autres dirigeants de FTX – Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh – ont plaidé coupables à diverses accusations fédérales et coopèrent avec les poursuites du gouvernement contre Bankman-Fried.