Taylor Momsen se met torse nu et arbore des cache-tétons NSFW à la Fashion Week de New York

Taylor Momsen n’a rien à cacher — du moins pas avec son dernier moment sur le tapis rouge.

Le Une fille bavarde L’ancien élève de 31 ans a fait une rare apparition publique à la Fashion Week de New York pour le défilé de mode et de comédie KidSuper Funny Business en collaboration avec Lovesac le 9 septembre.

Fidèle au look de rockeuse avant-gardiste qu’elle a développé au fil des années, la chanteuse – qui est la leader de son groupe, The Pretty Reckless – s’est présentée seins nus sous une tenue entièrement noire.

Momsen a pris un risque en se mettant torse nu sous sa veste imprimée, ce qui a mis en valeur ses abdominaux toniques. Elle portait également des cache-tétons qui ressemblaient à du ruban adhésif.

Son glamour consistait en un œil charbonneux mauve, des pommettes profilées et une lèvre nude, tandis que ses cheveux étaient maintenus en vagues lâches.

Taylor Momsen se montre seins nus à la Fashion Week de New York.

À l’époque où le Comment le Grinch a volé Noël star a discuté avec PEOPLE en 2021, elle a déclaré à propos de sa nouvelle ère : « Je était « un peu sauvage », a-t-elle ensuite précisé : « Mais je ne pense pas que j’étais l’idiote que tout le monde a fait de moi. J’étais jeune et je traversais mes années d’adolescence rebelle ».

« J’ai eu une période où j’étais à talons hauts et où j’avais des tenues extravagantes », a-t-elle déclaré. « Mais à l’époque, je n’avais pas l’impression que c’était une période. C’était exactement ce que j’étais et la façon dont je me sentais à l’aise dans mes vêtements. Comme tout le monde, j’ai grandi et j’ai mûri. Mais le rock and roll n’a jamais été une période. »

Bien que les événements sur tapis rouge soient une occasion rare pour Momsen, la rock star a donné vie à son esthétique sur scène, se produisant dans des robes nuisettes, des vestes de moto et un maquillage smokey eye affirmé.

Momsen et son groupe ont récemment ouvert la tournée AC/DC Power Up Tour en Europe.

