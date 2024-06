Taylor Momsen se fait mordre par une chauve-souris lors du set d’ouverture de la tournée AC/DC

Chaque saison est saison effrayante quand tu es Taylor Momsen. Lors d’une récente ouverture de performance pour AC/DC sur le Mise sous tension tournée, la chanteuse de Pretty Reckless a attiré l’attention d’une petite chauve-souris, qui a volé sur scène et a commencé à enfoncer ses dents dans sa jambe. La musicienne a été à peine perturbée par cette rencontre, mais elle va rester gravée dans sa mémoire – au moins pendant les deux semaines pendant lesquelles elle doit recevoir des vaccins contre la rage.

« Alors… MOMENT ROCK AND ROLL… à Séville mercredi pendant « Witches Burn » de toutes les chansons… une BATTE 🦇 🦇 s’est envolée sur moi et s’est accrochée à ma jambe », a écrit Momsen sur Instagram. « À ce moment-là, je jouais et je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que la foule incroyable continue de crier et de pointer du doigt. »

Dans la vidéo qu’elle a partagée du moment, Momsen était calme et sereine tandis que le groupe et l’équipe passaient à l’action, hésitant légèrement sur la meilleure façon de déloger la chauve-souris de sa jambe. « Je dois vraiment être une sorcière », a-t-elle fait un clin d’œil à la foule. « Tout va bien et la chauve-souris va bien, il va être mon nouvel ami. »

Dans la légende, Momsen a ajouté : « Il était mignon, mais oui, il m’a mordu… donc des vaccins contre la rage pour les deux prochaines semaines 😖😖😖 merci à tout le personnel de l’hôpital qui m’a surnommé #batgirl après l’avoir vu aux informations locales que matin… plus de séquences à venir… c’en est une pour les livres !!!!

Les Pretty Reckless sont en tournée avec AC/DC en Europe jusqu’en août, date à laquelle leur tournée se terminera par un concert de clôture à Dublin, en Irlande. La sortie la plus récente du groupe, D’autres mondesarrivé en 2022.