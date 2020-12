En 2010, son groupe The Pretty Reckless a sorti son premier album Éclaire moi avec le morceau « Make Me Wanna Die. » Le groupe de rock a récemment abandonné le single « Mort par le rock and roll, « co-écrit par Taylor et Ben Phillips, en mai 2020. L’album du même nom est attendu le 11 février 2021.

En 2014, Taylor a dit La bête quotidienne sur sa transition d’Upper East Sider à musicienne en tournée. «Quand je suis arrivé à un endroit où j’ai réalisé que j’étais en contrôle de ma propre vie, que j’avais trouvé le bon groupe, et que tout allait se concrétiser, ce n’était même pas une question: j’allais quitter mon travail de jour, » elle a dit. «Je suis venu jouer tous les jours avec une guitare f-kin».

Elle sent que tout a fonctionné après avoir progressivement quitté l’émission CW au cours de la saison quatre. « Mais je suis très chanceux que les producteurs aient été assez gentils pour m’écrire, me permettre de tourner et de poursuivre ma passion, car ils auraient très facilement pu me dire d’aller me faire foutre moi-même et de me garder dans la série, » a ajouté l’artiste « Only You ».

