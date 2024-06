Taylor Momsen mordu par une chauve-souris alors qu’il jouait, doit subir des injections contre la rage

Mariano Regidor/Redferns

Les chauves-souris et le rock’n roll font rarement bon ménage. Il y a le légendaire Ozzy Osbourne qui lui mord la tête. Et maintenant, ajoutez Taylor Momsen à la liste.

Ouverture pour AC/DC sur le Mise sous tension tournée, la chanteuse de Pretty Reckless a été mordue à la jambe par une petite chauve-souris. Elle n’a pas été particulièrement dérangée et le spectacle a continué, mais maintenant elle doit se faire vacciner contre la rage pendant deux semaines.

« Alors… MOMENT ROCK AND ROLL… à Séville mercredi pendant « Witches Burn » de toutes les chansons… une BATTE 🦇 🦇 s’est envolée sur moi et s’est accrochée à ma jambe », a écrit Momsen sur Instagram. « À ce moment-là, je jouais et je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que la foule incroyable continue de crier et de pointer du doigt. »

Dans la vidéo qu’elle a partagée, Momsen était calme.

« Je dois vraiment être une sorcière », a-t-elle déclaré à la foule. « Tout va bien et la chauve-souris va bien. Il va être mon nouvel ami.

Dans la légende, Momsen a ajouté : « Il était mignon, mais oui, il m’a mordu… donc des vaccins contre la rage pour les deux prochaines semaines 😖😖😖 merci à tout le personnel de l’hôpital qui m’a surnommé #batgirl après l’avoir vu aux informations locales que matin… plus de séquences à venir… c’en est une pour les livres !!!!

Les Pretty Reckless sont en tournée avec AC/DC en Europe jusqu’en août.