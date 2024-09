Taylor Momsen de Gossip Girl se met torse nu et affiche ses abdos sur le tapis rouge

Taylor Momsen, de « Gossip Girl », se montre torse nu sur le tapis rouge et dévoile ses abdominaux toniques

Petit J, c’est toi ?

Alors que Taylor Momsen peut être connue pour ses modes audacieuses, la Une fille bavarde La star a arboré son look le plus audacieux à ce jour lors du défilé de mode comique Funny Business Volume III de KidSuper le 9 septembre.

Pour l’occasion, le jeune homme de 31 ans portait d’épaisses bottes noires, un pantalon imprimé noir et blanc et une chemise ample noire et blanche assortie, déboutonnée et entièrement ouverte, exposant les abdominaux et le torse plein du musicien.

Couvrant sa poitrine avec des cache-tétons, la Plutôt téméraire La chanteuse a laissé peu de place à l’imagination avec son look, posant sur le tapis rouge lors de l’événement.

Taylor n’a pas arrêté de jouer ces derniers temps alors que son groupe ouvrait pour CA/CC sur leur Allumez En tournée dans toute l’Europe. Le 7 septembre, l’ancienne enfant star a partagé une vidéo d’elle allongée sur le sol d’une loge, trop fatiguée pour atteindre ses bottes et les enfiler, avec en légende Publication Instagram« Ce que l’on ressent vraiment en tournée. »