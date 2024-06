Taylor Momsen, ancien élève de Gossip Girl, mordu par une chauve-souris lors de la première partie d’AC/DC

Taylor Momsen

Dominik Bindl/Getty Images

La dernière performance de Taylor Momsen avec son groupe de rock The Pretty Reckless restera certainement un spectacle mémorable pour la chanteuse.

Le Une fille bavarde une ancienne a partagé sur Instagram vendredi qu’elle avait été mordue par une chauve-souris lors de la première partie de la tournée Power Up d’AC/DC à Séville, en Espagne, mercredi. En conséquence, elle a indiqué qu’elle devait subir deux semaines de vaccins contre la rage.

« Alors… MOMENT ROCK AND ROLL… à Séville mercredi pendant « Witches Burn » de toutes les chansons… une BATTE 🦇 🦇 a volé sur moi et s’est accrochée à ma jambe… au moment où je jouais et je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que l’incroyable foule continue de crier et pointant du doigt… il était mignon, mais oui, il m’a mordu… donc des vaccins contre la rage pour les deux prochaines semaines », a écrit Momsen dans la légende du message. « Merci à tout le personnel de l’hôpital qui m’a surnommé #batgirl après l’avoir vu aux informations locales ce matin-là… d’autres images à venir… c’en est une pour les livres !!!!! »

La chanteuse de rock a également partagé des images de la rencontre sur les réseaux sociaux, qui ont eu lieu alors qu’elle interprétait la chanson du groupe « Witches Burn ». Dans la vidéo, Momsen semblait initialement ignorer que la chauve-souris s’accrochait au côté de sa robe alors que les fans tentaient d’attirer son attention.

«Je dois vraiment être une sorcière», pouvait-on entendre Momsen, apparemment calme, dire à la foule une fois qu’elle avait réalisé que la créature était sur elle. « Tout va bien et la chauve-souris va bien. Il va être mon nouvel ami.

Les Pretty Reckless feront la première partie d’AC/DC tout au long de la partie européenne de leur tournée avant qu’elle ne se termine en août.