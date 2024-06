Taylor Momsen a été mordue par une chauve-souris alors qu’elle jouait avec son groupe et doit maintenant se faire vacciner contre la rage pendant deux semaines.

Taylor Momsen, la chanteuse du groupe The Pretty Reckless, dit qu’une chauve-souris l’a mordue lors d’un concert.

Dans les images de l’incident partagées sur Instagram, la chauve-souris pouvait être vue sur l’ourlet de la robe de Momsen.

« Il était mignon, mais oui, il m’a mordu », a écrit Momsen. « Donc, des vaccins contre la rage pour les deux prochaines semaines. »

Ozzy Osbourne communément mordre la tête d’une chauve-souris alors qu’ils se produisaient il y a plus de 40 ans, et cette semaine, les mammifères nocturnes ont enfin pris leur revanche sur le heavy metal en enfonçant leurs crocs dans la chanteuse d’un autre groupe.

Taylor Momsen, connue auparavant pour avoir joué Jenny Humphrey dans le drame pour adolescents « Une fille bavarde, » partagé sur Instagram cette semaine, lors d’un récent concert avec son groupe The Pretty Reckless, elle a été mordue à la jambe par une chauve-souris.

Parallèlement aux images de l’incident filmées par un fan qui assistait à la représentation du groupe à Séville, en Espagne, mercredi 29 mai, Momsen a parlé du « moment rock and roll ».

« Pendant ‘Witches Burn’ de toutes les chansons… une BAT 🦇 🦇 s’est envolée sur moi et s’est accrochée à ma jambe », a-t-elle écrit. « À ce moment-là, je jouais et je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que la foule incroyable continue de crier et de pointer du doigt. »

« Il était mignon, mais oui, il m’a mordu », a ajouté Momsen, expliquant qu’elle avait désormais besoin de « des vaccins contre la rage pendant les deux prochaines semaines ».

« Merci à tout le personnel de l’hôpital qui m’a surnommé #batgirl après l’avoir vu aux informations locales ce matin-là… d’autres images à venir… c’en est une pour les livres !!!! »

Momsen et son groupe font la première partie d’AC/DC lors de leur tournée « Power Up ». Le spectacle dans la ville espagnole était la troisième date de la tournée européenne de 24 étapes.

Comme le montre la vidéo de l’incident, Momsen ignorait initialement que la chauve-souris s’accrochait à sa jambe.

« Vous montrez quelque chose du doigt, et je ne sais pas ce que vous dites », peut-on la voir dire avec un haussement d’épaules avant de se retourner et de regarder sa cuisse où la chauve-souris s’était attachée juste au-dessus de l’ourlet du vêtement. robe.

Momsen et le groupe ont continué leur performance à l’Estadio La Cartuja à Séville, en Espagne, sans plus d’interruption après le départ de la chauve-souris.Mariano Regidor/Redferns/Getty Images

Elle a alors demandé de l’aide et on l’entend pousser un cri aigu avant de secouer la chauve-souris de sa robe.

« Je dois vraiment être une sorcière », a-t-elle déclaré à la foule. « Tout va bien, et la chauve-souris va bien. Il va être mon nouvel ami. »

Momsen était un enfant étoileincarnant Cindy Lou Who dans « Comment le Grinch a volé Noël« , avant de se lancer dans une carrière musicale.

La jeune femme de 30 ans a pris sa retraite d’actrice en 2011 après sa sortie de « Gossip Girl » et est ensuite devenue la chanteuse de The Pretty Reckless.

Depuis 2010, le groupe a sorti quatre albums, ainsi que deux EP, et a eu sept singles n°1 sur le marché. Tableau du rock grand public.

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires