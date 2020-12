CLARKSVILLE, Tennessee: Terry Taylor a marqué 30 points et 13 rebonds, frappant une larme à sept minutes de la fin, alors qu’Austin Peay dépassait Murray State 74-70 lundi soir.

DJ Peavy a ajouté 11 points pour Austin Peay (5-3, 1-1 Ohio Valley Conference). TaiReon Joseph a ajouté 10 points.

Tevin Brown avait 18 points pour les Racers (4-3, 1-1). Le juge Hill a ajouté 17 points. KJ Williams avait 13 points.

Les gouverneurs avaient perdu contre Murray State par 30 le 8 décembre. Les Racers ont mené la majeure partie du chemin à travers celui-ci et étaient 10 avec 12h21 à jouer. Austin Peay a couru une course de 16-5 pour mener 61-60 sur le sauteur de Taylor et n’a plus suivi.

