Taylor Lorenz quitte le Washington Post pour lancer un utilisateur sur Mag Substack

La chroniqueuse sur la culture technologique Taylor Lorenz se lance seule et quitte Le Washington Post pour lancer sa propre publication sur la plateforme Substack.

Lorenz lance User Magazine, qui « couvrira la technologie du point de vue de l’utilisateur ». Il s’agit de savoir qui a le pouvoir sur Internet et comment ce pouvoir est exercé », dit-elle.

«Je voulais juste sortir des médias traditionnels. J’ai l’impression que c’est vraiment très difficile de faire le genre de reportage que je souhaite faire sur Internet au sein de ce genre d’institutions plus anciennes, comme travail principal », a déclaré Lorenz. Le journaliste hollywoodien dans une interview. « J’aime avoir une relation vraiment interactive avec mon public. J’aime bien m’exprimer en ligne, évidemment. Et je pense simplement que tout cela est vraiment difficile à faire dans les rôles disponibles dans ces anciennes institutions.

« Je pense que les institutions traditionnelles ont en général eu beaucoup de mal à couvrir Internet de manière significative, je pense qu’elles se détournent souvent d’Internet », ajoute-t-elle. «J’écris sur l’économie de l’attention et sur l’industrie des créateurs de contenu, et je veux juste une autonomie complète pour écrire, faire et dire ce que je veux, et m’engager un peu plus directement avec mes lecteurs, avec le public, quand il le souhaite. vient à mon travail.

Lorenz dit que pendant que Magazine des utilisateurs ne sera au départ qu’elle, elle aimerait ajouter des contributeurs au fil du temps, et également l’étendre à d’autres supports.

Quant à ce à quoi les lecteurs peuvent s’attendre, Lorenz promet des nouvelles, des reportages et des analyses, ainsi que des interviews, des reportages approfondis et des liens vers d’autres personnes couvrant le domaine.

«Je ferai un reportage sur les personnes et les mouvements qui dirigent la culture technologique et Internet, des phénomènes en ligne étranges aux tendances cachées, en passant par les développements de plateformes, les initiatives politiques et les forces puissantes qui façonnent notre monde en ligne.» Lorenz a écrit dans un article présentant User Mag.

«Je veux réaliser beaucoup plus de projets créatifs, je suis juste ravie d’avoir en quelque sorte ma propre petite entité», dit-elle. « Cela commence par la newsletter, mais j’aimerais que ce soit plus multimédia. »

Avant de rejoindre Le Washington Post en 2022, Lorenz a couvert la culture Internet pour des médias tels que Le New York Times et La bête quotidienne. (Lorenz rédige également un essai sur THR pour le prochain numéro Creators A-List du magazine.)

Mais elle note qu’elle est également elle-même créatrice de contenu, publiant des vidéos sur YouTube et partageant des mèmes sur Instagram, tout en hébergeant également un podcast pour Vox Media appelé Utilisateur expérimenté.

«Je suis souvent reconnue comme créatrice de contenu plutôt que comme membre des médias traditionnels, et j’opère déjà beaucoup dans ce monde», dit-elle. « J’ai l’impression que si je dois choisir un camp, je ne veux pas choisir le côté des médias traditionnels, je préfère simplement aller plus loin dans ce que j’ai toujours fait, c’est-à-dire avoir davantage de moi-même. voix en ligne.

Quant à la décision d’utiliser Substack pour alimenter User Mag, Lorenz affirme que la nature clé en main de la plateforme et sa base d’utilisateurs large et établie ont constitué un point de bascule.

« Substack est de loin la meilleure plate-forme pour être opérationnel très rapidement et gratuitement », déclare Lorenz.

« Taylor Lorenz est un journaliste accompli possédant une vaste expérience dans la couverture des tendances et de la culture Internet », déclare Hamish McKenzie, co-fondateur de Substack. « Elle s’est toujours démarquée par son état d’esprit indépendant et sa capacité à raconter le genre d’histoires que ses pairs auraient aimé connaître. Nous pensons qu’elle prospérera sur Substack avec le soutien direct de son public.

La décision de Lorenz de quitter le Poste et lancer sa propre publication arrive un mois après NPR signalé que le journal prévoyait de revenir sur un incident impliquant une photo qu’elle a partagée sur son Instagram.

Lorenz dit cependant qu’elle envisage depuis longtemps de devenir indépendante et que le moment actuel était le bon moment pour faire le saut.