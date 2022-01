Taylor Lautner révèle que sa fiancée Tay Dome est une grande fan de « Twilight », mais qu’elle n’est « pas l’équipe Jacob »

Taylor Lautner a discuté avec « Today’s Jason Kennedy » de sa renommée mondiale « Twilight », de sa rupture avec le métier d’acteur, de ses récents fiançailles, et plus encore.

Des millions de personnes aiment crépuscule, y compris Taylor Lautnerest la fiancée, Dôme Tay, 24 ans. L’acteur, 29 ans, a révélé à Jason Kennedy au Aujourd’hui Jeudi 27 janvier que sa future épouse aime le crépuscule franchise – mais était un partisan de Robert Pattinsond’Edward Cullen sur Jacob Black de Taylor. « Je vais l’appeler ici. Elle ne faisait pas partie de l’équipe Jacob », a déclaré Taylor en riant. « Elle épouse l’autre équipe. Elle faisait partie de l’équipe Edward. Est encore. »

Bien que Taylor ait souligné que Tay était « une équipe inconditionnelle d’Edward », il l’a « convertie » en équipe Jacob au milieu de la belle romance du couple. « Elle a largement contribué à me ramener là où je suis aujourd’hui. »

Notre ami @JasonKennedy1 s'est entretenu avec la star de « Twilight » Taylor Lautner dans une conversation révélatrice sur les pressions de la célébrité, son retour au jeu d'acteur et la découverte de l'amour.

Taylor a également parlé à Jason, 40 ans, des relations avec le monde entier crépuscule renommée et sa décision de s’éloigner du théâtre ces dernières années. « Peu de choses dans la vie peuvent arriver du jour au lendemain. La célébrité le peut », a-t-il déclaré. « Il peut aussi disparaître du jour au lendemain. Quand j’avais 16, 17 ans, me réveillant, essayant juste de sortir pour une promenade ou pour un rendez-vous, j’ai 12 voitures devant ma maison qui me suivent. Sur le moment, c’est devenu frustrant. Tu voulais juste vivre une vie normale. Mais quand cela vous est enlevé du tout, vous commencez à vous remettre en question et vous vous dites : ‘Oh, est-ce que les gens ne se soucient plus de moi ?’ » Taylor a en outre expliqué que pendant 10 ans, il est rarement sorti dans des lieux publics comme l’épicerie et les cinémas. «J’ai passé tant d’années sans quitter ma maison, ou si je l’ai fait, chapeau, lunettes de soleil. Juste peur. Cela a construit quelque chose en moi quand j’avais peur de sortir, j’étais super impatient de sortir.

Après avoir passé des années à vivre avec ses parents, Taylor s’est retrouvé à l’aise dans sa vie. « C’était nécessaire pour moi personnellement, donc je me sens tellement mieux aujourd’hui qu’au cours des 4 à 5 dernières années », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait crépuscule la gloire n’est jamais arrivée, l’acteur a répondu : « Il y a cinq ans, j’aurais dit peut-être que j’aurais aimé ne pas passer par là. Si vous me demandez maintenant, je dis non. Je suis heureux à cause de ce qu’il m’a appris. Cela a fait de moi ce que je suis en ce moment. Je suis reconnaissant. »

Avant l’interview, Jason a partagé un aperçu des coulisses de la rencontre du couple sur Twitter et a déclaré qu’il était « tellement fier » de Taylor. « Tout d’abord, asseyez-vous en profondeur sur la renommée intense à 16 ans et sur la joie et les luttes qui l’accompagnent. Votre histoire est puissante et je sais qu’elle en aidera beaucoup », a déclaré Jason.

Taylor a pris une pause d’Hollywood après ses rôles dans Courez la marée et Scream Queens en 2016. Pendant le sursis, il a rencontré Tay par l’intermédiaire de sa sœur, Makena Lautner. le Aventures de Shark Boy et Lava Girl La star a finalement proposé à sa petite amie le 11 novembre 2021, après trois ans de fréquentation. « J’ai hâte de passer une éternité avec toi @taydome », a écrit Taylor sur Instagram après les fiançailles. « Tu m’aimes inconditionnellement. Tu me calmes quand je suis anxieux. Tu me fais beaucoup trop rire. Vous rendez chaque jour passé avec vous si spécial.

Alors que Taylor a un mariage à planifier, il fait également son grand retour dans le film de comédie sportive Équipe à domicile, dans lequel il joue en face Kévin James. Le film commence à être diffusé vendredi (28 janvier) sur Netflix.