Taylor Lautner et Joey King recréent des photos de retour 14 ans plus tard – Hollywood Life

Taylor Lautner et Joey King a partagé de nouvelles photos d’eux recréant des photos de retour d’une réunion précédente en 2009. Les deux acteurs ont partagé les nouvelles photos (aux côtés des anciennes photos) sur Instagram le lundi 10 juillet. Tous deux ont publié les photos après avoir chacun joué dans Taylor’s ex de Taylor Swift nouveau clip pour « I Can See You ».

La première photo montrait Taylor, 31 ans, à genoux en haussant les épaules alors qu’il était devant Joey, 23 ans. Kiosque à baisers star semblait expliquer quelque chose à Taylor, alors qu’il semblait simplement confus. Sur la photo de retour, la jeune actrice semblait lui expliquer quelque chose. L’autre photo qu’ils ont recréée comprenait le Crépuscule acteur écoutant attentivement Joey, les mains jointes. Ils se sont tous les deux regardés profondément et ont pris une pose similaire à leur photo originale.

Dans la section des commentaires, Joey et Taylor ont fait des blagues sur l’évolution des cheveux de l’actrice. « Vous n’avez pas changé du tout… moins les cheveux », a écrit Taylor. Joey a fait sa propre blague sur sa coiffure d’enfance. « Internet va juste devoir faire face au fait que mes cheveux ressemblaient à un champignon et l’embrasser », a-t-elle commenté.

Les photos sont arrivées quelques jours seulement après la sortie du clip « I Can See You ». Dans le clip vidéo, Lautner et Joey font équipe avec Taylor pour l’aider à pénétrer dans un musée et à voler un portrait encadré de la chanteuse « All Too Well ». Les deux acteurs avaient leurs propres liens avec le chanteur de « Cruel Summer ». Swift est sorti avec Lautner brièvement avant la sortie de l’original Parlez maintenant album, et il aurait été l’inspiration pour la chanson « Back to December ». Joey a joué dans le clip de « Mean » en 2011.

Alors que Taylor célébrait la sortie de Parlez maintenant (Version de Taylor) le 7 juillet, elle a accueilli les stars du clip, ainsi que la femme de Lautner Dôme Tay sur scène lors de son concert à Kansas City, où elle a créé la vidéo. Le Crépuscule star a eu beaucoup de mots gentils à propos de son ex. « Je te respecte tellement. Pas seulement pour le chanteur que vous êtes, l’auteur-compositeur, l’interprète – mais vraiment pour l’humain que vous êtes », a-t-il déclaré sur scène.

