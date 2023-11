Taylor Jenkins des Memphis Grizzlies se déchaîne sur le fait d’arbitrer après sa défaite contre l’Utah Jazz

MEMPHIS – Taylor Jenkins est folle. Grand fou.

Les Utah Jazz étaient plutôt satisfaits du résultat du match de vendredi soir – ils ont gagné 127-121 – mais l’entraîneur-chef des Memphis Grizzlies était furieux, et c’est peut-être un euphémisme.

Lors de sa conférence de presse après le match, Jenkins a lancé un discours chargé de jurons sur la façon dont les officiels avaient laissé tomber le ballon.

Pour le contexte, Jenkins a reçu une faute technique et Jaren Jackson Jr. a été expulsé après avoir été touché par deux techniques avec 4:30 à jouer au troisième quart après un non-appel qui, tous deux, méritaient l’attention des officiels.

De plus, Marcus Smart a commis une faute hors du match au milieu du quatrième quart-temps.

Jenkins est entré dans l’interview d’après-match en sachant qu’il allait dire des choses incendiaires sur le travail des arbitres.

« En selle, » dit-il. « L’un des matchs les plus mal arbitrés que j’ai jamais vu. Enregistrez-le, ça me va. (Explétif) atroce.

Jenkins était particulièrement en colère contre le fait que l’expulsion ait été prononcée contre Jackson, qui a en fait la réputation de ne pas se plaindre auprès des officiels, et contre l’écart de lancers francs entre les Jazz et les Grizzlies.

“Il joue 23 minutes et est dans la peinture toute la nuit”, a déclaré Jenkins à propos de Jackson. « C’est l’un des joueurs les plus professionnels de cette ligue. Il reçoit une double faute technique et l’excuse que j’obtiens est qu’il « charge un officiel ». C’est ce qu’on appelle la désescalade. Vingt-neuf lancers francs à 13. Et je ne suis pas cet entraîneur. Si vous remontez dans l’histoire, je l’ai fait une autre fois.

« Notre équipe est en compétition (juron). Leur (juron) s’est éteint, et c’est ce qui se passe ? Les interactions actuelles avec les fonctionnaires sont un manque de respect total. Je sais ce qui s’en vient. C’est incroyable les regards sur les visages lorsque j’essaie d’engager une conversation pour défendre nos gars qui se cassent la queue en ce moment.

L’éjection a eu lieu lors d’une course des Grizzlies qui s’est poursuivie après l’expulsion de Jackson. Après avoir perdu jusqu’à 21 points, Memphis a finalement égalisé le match au quatrième quart, mais les Jazz ont réussi à prendre l’avantage et les lancers francs ont été très importants pour les Jazz tout au long de la séquence.

“Si vous regardez le jeu, deux possessions d’affilée (Jackson) sont piratées sous le panier, aucune tentative de lancer franc”, a déclaré Jenkins. « Je n’essaie pas de mettre un nom sur un maillot et de dire que ce type devrait mériter ces fautes. Regardez le match… Je ne comprends pas, quand les gars s’affrontent à corps perdu.

« Et nous avons des choses que nous pouvons nettoyer. Parfois, nous saisissons ou retenons, mais dans le feu de la bataille, lorsque des conversations tentent d’avoir lieu, que des avis sont émis sur des événements qui se produisent, et qu’il n’y a pas d’application, cela m’époustoufle. Que faisons-nous ici?”

Les Grizzlies sont tombés à 1-8 cette saison et à 0-2 lors du tournoi en cours de saison.