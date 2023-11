Taylor Jenkins des Grizzlies à propos de sa défaite contre Jazz : “L’un des matchs les plus mal arbitrés que j’ai jamais vu”

Bien sûr. En selle.

Ce sont les mots de l’entraîneur des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, avant de commencer à officier à la suite de la défaite 127-121 de vendredi soir contre les Utah Jazz.

“C’était l’un des matchs les plus mal arbitrés que j’ai jamais vu”, a déclaré Jenkins. “Putain d’atroce.”

Ces commentaires ont été suivis d’un discours qui a duré un peu plus de deux minutes, couvrant tout, du manque de communication de la part de l’officiel dirigé par Karl Lane, à l’expulsion de Jaren Jackson Jr., le meilleur joueur que Jenkins ait en uniforme, à un grand écart sur les lancers francs, à la nécessité pour son équipe de simplement jouer un meilleur basket-ball. C’était tout un après-match pour Jenkins. Il a fait un spectacle qui va certainement alléger un peu son portefeuille. Mais il était d’accord avec ça et a même reconnu qu’il savait ce qui venait de la ligue.

Les commentaires de Jenkins étaient par définition multiformes vendredi soir. Cela résume un problème que la ligue doit résoudre, à savoir la communication sur le terrain ou le manque de communication entre les officiels, les joueurs et les entraîneurs. Cela met en évidence une incohérence quant à savoir qui peut s’en tirer avec quoi. Par exemple, Jackson a été expulsé pour avoir protesté de manière démonstrative contre l’absence d’appel fautif, et ce fut un crochet relativement rapide. Mais nous avons vu des gens comme Draymond Green de Golden State déguiser considérablement les officiels sur le terrain pendant des années, avec relativement peu de pénalités.

Mais surtout, Jenkins allait doublement se battre pour ses gars, et se défouler d’un début de saison 1-8 qui est l’un des scénarios de la ligue, pour une équipe qui s’attendait à concourir à un niveau élevé, même avec le meneur superstar Ja Morant purgeant une suspension de 25 matchs imposée par la ligue.

Voici où Jenkins avait raison : l’arbitrage de vendredi soir était atroce. C’était incohérent. Lane et son équipe ont perdu le contrôle du match. Les fautes qui étaient des fautes au premier quart-temps n’étaient pas des fautes plus tard dans le match. Lorsque Jackson a été expulsé, l’équipe s’est surcorrigée, ce qui a provoqué un quatrième quart-temps déséquilibré contre le Jazz. Aucune des deux parties n’aurait dû être satisfaite de la performance des officiels vendredi soir.

Les arbitres ont un travail difficile, voire impossible, de nuit en nuit. Personne ne pourra répondre correctement à chaque appel. Cette partie est certainement impossible. Cela étant dit, vous devez corriger les plus évidentes. Et c’est ce qui ne s’est pas produit vendredi soir. Jackson et Jenkins ont perdu leurs billes collectives parce que Jackson a été victime d’une faute sur un lay-up qui aurait dû aboutir à un jeu à trois points.

C’était un hack aussi clair qu’il y en avait dans le jeu, et il a été manqué. Lorsque vous ratez une faute flagrante, un joueur et un entraîneur peuvent la perdre, surtout dans un match physique, surtout dans la seconde moitié d’un match où vous avez tiré beaucoup moins de lancers francs que l’autre équipe. L’équipage de Lane aurait dû donner à Jackson et Jenkins une grande marge de manœuvre, mais ils ne l’ont pas fait. Et plus que tout, c’est là qu’ils méritent des critiques et c’est ce qui a motivé les commentaires de Jenkins après le match. Les appels manqués sont une chose. Combiner vos erreurs avec une éjection rapide ne fait qu’empirer les choses.

Il ne fait cependant aucun doute qu’une saison qui menace déjà de dérailler a joué un rôle dans la frustration de Jenkins. Les Grizzlies ont une fiche de 1-8. Même sans Morant, même sans Steven Adams et Brandon Clarke, les Grizzlies ne devraient pas avoir une fiche de 1-8 cette saison. Quatre de ces défaites concernent le Jazz, les Washington Wizards et les Portland Trail Blazers. En substance, le calendrier n’a pas été si intimidant.

Au contraire, c’est un autre exemple de la perfection qu’une franchise de petit marché doit être. Memphis a passé des années à prendre des décisions judicieuses, grandes et petites. Il n’y a tout simplement aucune marge d’erreur. Ils ont repêché Morant et Jackson, développant tous deux des talents de niveau all-star. Ils ont construit méticuleusement autour de ces deux-là. Ils ont décroché l’or en sélectionnant Desmond Bane à la fin du premier tour. Ils ont culminé la saison dernière en tant que tête de série numéro deux de la conférence.

Mais la défaite contre les Lakers de Los Angeles au premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Ouest la saison dernière a provoqué un changement important. Ils ont permis à Dillon Brooks d’entrer en agence libre. Memphis a échangé contre Marcus Smart, et jusqu’à présent, cet échange n’a pas vraiment fonctionné. Les Grizzlies ont sans aucun doute été blessés par l’absence de Morant. Et les blessures les ont décimés.

Jenkins a fait plus que combattre les officiels vendredi soir. Il se bat pour sa saison. Et il allait le faire par tous les moyens.

Jenkins sur Jackson

“C’est l’un des joueurs les plus professionnels de cette ligue et il obtient une double faute technique, et l’excuse que j’ai est qu’il charge un officiel. C’est ce qu’on appelle la désescalade », a déclaré Jenkins.

« Si vous allez regarder le jeu, deux possessions d’affilée, il se fait pirater sous le panier. Zéro tentative de lancer franc. Je n’essaie pas de mettre un nom sur un maillot en disant “Ce type devrait mériter toutes ces fautes” et tout ça. Regarde le jeu.”

Qu’a dit d’autre l’entraîneur ?

«Notre équipe participe à son a–off, à son a–off, et c’est ce qui se passe ? Les interactions actuelles – avec les fonctionnaires – sont un manque de respect total », a déclaré Jenkins. “C’est incroyable les regards sur les visages lorsque j’essaie d’engager une conversation pour défendre nos gars qui se cassent la queue en ce moment.”

« Dans le feu de la bataille, lorsque des conversations tentent d’avoir lieu, que l’on essaie de faire savoir ce qui se passe et qu’il n’y a pas d’application, cela m’époustoufle. Que faisons-nous ici?” Il ajouta. «Nos gars rivalisent à fond et nous devons mieux jouer. Nous devons mieux entraîner. Nous devons mieux jouer, mais je n’y arriverai pas du tout ce soir. Encore une fois, je vais revenir aux interactions. Sévère, rien. mur de pierre, ignorant. Et puis vous vous demandez pourquoi nos gars essaient de rivaliser. Je ne comprends pas.

(Photo : Patrick Smith/Getty)