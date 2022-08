TAYLOR : Il est temps d’arrêter de faire semblant

Il est temps d’arrêter de faire semblant d’avoir pris une décision capitale il y a quelques mois. J’ai décidé d’arrêter de jouer au ministre.

Quelques personnes pourraient être surprises que je ne sois PAS ministre. Parce que j’écris souvent sur des sujets religieux.

J’écris aussi sur l’évolution, la vie, l’économie, la politique et parfois même les mathématiques. D’une manière ou d’une autre, personne ne suggère que cela fait de moi un économiste, un biologiste ou un mathématicien.

Peut-être supposent-ils que personne ne pourrait s’intéresser à la théologie s’il n’était pas payé pour le faire.

Si j’ai l’air d’un pasteur, parfois, c’est parce que j’ai passé 35 ans à travailler dans, pour et avec les églises du Canada. Surtout l’Église Unie du Canada. Mais aussi avec des groupes inter-églises et œcuméniques, tels que des associations d’édition religieuses, des camps d’été et des collèges théologiques.

Ainsi, lorsqu’un prédicateur régulier d’une congrégation tombe malade ou démissionne, je suis appelé. Parce que je peux faire une performance honorable, même à court préavis, là où d’autres reculeraient de terreur.

J’ai dirigé des services de culte dans tout le pays. J’ai été conférencier thématique lors de conférences d’église. J’ai écrit une vingtaine de livres et des centaines d’articles traitant de concepts religieux. Je connais probablement la Bible mieux que de nombreux membres du clergé professionnel.

Mais je n’ai jamais été ordonné ministre.

Et la vérité est que je n’ai jamais voulu en être un.

Mon père était ministre. Et un directeur d’université. Et un professeur de théologie. Avec quatre doctorats. Il m’a dit une fois qu’il était sûr de pouvoir m’obtenir une bourse Rockefeller si je voulais étudier la théologie.

Je l’ai refusé.

Mon patron pendant 13 ans, rédacteur en chef et éditeur du magazine The United Church Observer, m’a proposé de payer mes études pendant trois ans dans un séminaire.

Je l’ai refusé aussi.

Je suis bon avec les mots. Je suis un bon orateur. J’aurais probablement pu concevoir des sermons qui me conduiraient à des chaires prestigieuses.

Mais j’aurais été un mauvais pasteur.

J’ai découvert cela pendant un an où je faisais partie d’une équipe pastorale pour une congrégation locale. Je pense que j’ai assez bien géré le côté intellectuel – sermons, prières, groupes d’étude. Même un peu d’administration. Mais j’ai échoué à la pastorale.

Alors j’ai recommencé à faire ce pour quoi j’étais bon : l’écriture.

De temps en temps, on me demande encore de remplacer. J’apprends enfin à dire « non ».

Je ne sais pas si cette décision découle d’une auto-analyse honnête ou simplement du fait d’être trop vieux pour prendre plaisir à préparer un paquet hebdomadaire de prières, d’hymnes et de sermons.

Je n’ai donc pas mis les pieds dans la brèche lorsque ma propre ministre a pris ses vacances d’été.

Et quand un vieil ami m’a demandé de diriger un service d’inhumation pour les cendres de ses parents. J’étais flatté. Mais encore une fois, j’ai dit “Non”. Parce qu’une décision n’est pas une décision si elle peut être annulée à chaque fois qu’elle est testée.

Les décisions sont faciles quand il n’y a pas de pression. Cela semble juste. Bingo, c’est fait.

Ils sont plus durs quand ils me forcent à décevoir un ami.

Après réflexion, j’ai réalisé que mes raisons initiales étaient valables. Et si je continuais à briser mon propre engagement, je n’arrêterais jamais de faire semblant d’être quelque chose que je n’étais pas.

Je n’arrêterai donc pas d’écrire sur des thèmes religieux. Mais je ne jouerai plus le ministre.

Jim Taylor vit à Lake Country : re[email protected]

Pays des lacs