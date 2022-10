Taylor Fritz passe au deuxième tour après avoir battu James Duckworth

Le joueur de tennis américain Taylor Fritz s’est qualifié pour le deuxième tour de l’Open de tennis du Japon avec une victoire de 6-2, 6-7 (2) et 6-1 contre l’Australien James Duckworth, ici mercredi.

La troisième tête de série, Fritz, a été forcée de se retirer avant l’événement de Séoul la semaine dernière en raison de Covid-19. Après une semaine de quarantaine complète, il a été autorisé à effectuer le vol de deux heures vers Tokyo en un rien de temps, le matin de son match d’ouverture contre Duckworth.

“(Je me sens) mieux que je ne le pensais.” Je ne me sens pas incroyable, mais je suis vraiment heureux d’avoir pu traverser tout cela et de me présenter et de gagner mon match “, a déclaré Fritz. lors de sa conférence de presse d’après-match.

L’Américain était trop malade pour même faire de l’exercice dans sa chambre pendant une grande partie de sa période de quarantaine, mais a commencé à s’entraîner au cours des trois derniers jours. Pourtant, il a conservé un état d’esprit positif en entrant au Japon, où il a eu l’occasion d’améliorer sa 10e place dans la Pepperstone ATP Live Race To Turin.

“Je me sentais, pour une raison quelconque, confiant que j’allais pouvoir sortir du confinement et bien frapper le ballon”, a déclaré Fritz, qui cherche à faire ses débuts aux finales ATP.

“J’étais plus préoccupé par le cardio et mon conditionnement après avoir été vraiment malade et n’avoir rien pu faire. Heureusement, le terrain était très rapide, et nous ne jouions donc pas de longs points, donc physiquement, j’allais bien », a-t-il ajouté.

Fritz a dominé le premier set et a eu deux balles de break au début du deuxième, mais a dû se remettre d’un break pour forcer un tie-break, dans lequel il a eu du mal avec son contrôle. Duckworth a commencé le set décisif plein de confiance et a créé une ouverture précoce de 15/40 au retour, mais l’Américain a effacé l’opportunité, utilisant l’évasion pour lancer une série de cinq matchs pour sceller le match.

«Un peu effrayant dans le troisième, quelques balles de break. Mais à part ça, j’ai bien joué », a déclaré Fritz, qui a tiré 24 as en remportant 88% (50/57) de ses points de premier service.

“Mon état d’esprit n’a jamais été qu’il me battait ou me battait. J’ai laissé filer quelques occasions dans le deuxième set que je n’aurais pas dû avoir. J’ai joué un très mauvais match sur mon service. Il jouait certainement mieux, jouait de bons points, mais je me suis juste dit dans le troisième de continuer à faire ce que je faisais. J’avais l’impression que toutes les chances étaient là dans le deuxième set; Je me sentais mieux. Je n’ai tout simplement pas converti, puis je l’ai laissé convertir sur mon service et je n’ai pas joué le meilleur tie-break », a-t-il ajouté.

Notant sa position dans la Race To Turin, l’Américain a déclaré qu’il aurait été dévasté de manquer à la fois Séoul et Tokyo avec Covid-19. Après la victoire, il était reconnaissant de continuer à jouer dans ce qu’il appelait l’un de ses tournois préférés.

Fritz rencontrera l’heureux perdant japonais Hiroki Moriya au deuxième tour, leur match étant prévu jeudi soir au Ariake Colosseum.

“Ce sera amusant”, a-t-il déclaré à propos du match contre le favori local, l’un des deux hommes japonais au deuxième tour, aux côtés de Rio Noguchi.

« Je vais devoir bien jouer. Je ressens évidemment toujours les effets de tout ce que j’ai vécu, donc je dois juste prendre un match à la fois, juste aller là-bas et concourir. Je suis ravi de jouer le soir devant le public local », a-t-il conclu.

