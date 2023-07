Taylor Fritz entre dans la finale de l’Open d’Atlanta après sa victoire en demi-finale, prêt à affronter Aleksandar Vukic

L’Américain Taylor Fritz, tête de série, a battu son compatriote JJ Wolf 6-3, 7-5 samedi pour réserver un affrontement pour le titre avec l’Australien Aleksandar Vukic lors du tournoi ATP Tour à Atlanta.

Fritz, classé neuvième au monde, visera son deuxième titre de la saison après avoir remporté son cinquième trophée ATP en carrière à Delray Beach en février.

« C’était vraiment solide », a déclaré Fritz. « J’ai bien servi tout le match.

« Chaque fois que j’étais en difficulté, j’ai joué beaucoup de bons points, j’ai juste fait ce que j’étais censé faire et je ne lui ai pas vraiment donné grand-chose », a ajouté Fritz, qui a sauvé les deux balles de break qu’il a affrontées.

Vukic, le joueur de Sydney âgé de 27 ans, a battu le Français Ugo Humbert 3-6, 7-6 (7-2), 7-5 pour atteindre sa première finale de l’ATP Tour.

L’Australien disputait sa première demi-finale de l’ATP Tour après avoir bouleversé le favori local et quart de finaliste de Wimbledon Christopher Eubanks en quarts.

Vukic, qui a frappé 34 vainqueurs et 17 as, a pris vie dans le tie-break du deuxième set et ayant trouvé son style agressif travaillé, il s’est propulsé vers la victoire contre le gaucher Humbert, 38e.

« C’est incroyable. Je devenais totalement dominé. Il me détruisait et je me suis en quelque sorte détendu, puis j’ai foncé », a-t-il déclaré.

«J’étais en baisse d’un zéro, mini-break dans le tie-break et je suis juste allé chercher le retour et j’ai senti l’élan, senti la foule, et je l’ai juste utilisé puis j’ai cassé dans le premier match du troisième. Un petit hoquet alors, mais récupéré et je ne pourrais pas être plus heureux », a-t-il déclaré.

Fritz et Vukic ne se sont jamais rencontrés auparavant et l’Australien sait qu’il est clairement l’opprimé.

« Ça va être un match difficile. Je dois bien servir et bien retourner et jouer comme je l’ai fait dans les deuxième et troisième sets et je pense que tout est possible avec cette énergie, avec cet environnement.

« Je n’ai rien à perdre, alors voyons ce qui se passe », a-t-il déclaré.

