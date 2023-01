Taylor Fritz écrase Alexander Zverev en difficulté alors que les États-Unis progressent

Taylor Fritz a infligé une deuxième défaite consécutive lundi à l’ancien numéro deux mondial en difficulté Alexander Zverev lors de la United Cup alors que les États-Unis se sont lancés dans un match éliminatoire contre la Grande-Bretagne.

Le double champion allemand de la finale de l’ATP, Zverev, s’est effondré 6-1, 6-4 en seulement 64 minutes face au numéro neuf mondial à Sydney alors qu’il poursuivait son retour d’une blessure grave.

Cela faisait suite à une défaite en deux sets contre le Tchèque Jiri Lehecka, 81e, samedi, lors de son premier match de compétition depuis qu’il s’était déchiré trois ligaments de la cheville droite lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal en juin.

“C’était difficile de juger de mon niveau parce que je sens qu’il revient d’une blessure, il est un peu rouillé, il me donnait beaucoup de points gratuits”, a déclaré Fritz, qui a connu une année décisive en 2022 avec des titres à Indian Wells, Tokyo. et Eastbourne.

“Mais j’en suis vraiment content. Je suis sûr que cela ne lui prendra pas trop de temps pour retrouver complètement sa forme.”

Le tournoi par équipes mixtes comprend 18 pays jouant à Sydney, Brisbane et Perth.

Les vainqueurs des deux groupes de chaque ville se qualifieront pour une finale de la ville mercredi, et celui qui y parviendra fera partie des quatre derniers.

Madison Keys a suivi l’exemple de sa coéquipière Fritz avec sa propre performance dominante, battant Jule Niemeier 6-2, 6-3 pour sa deuxième victoire de la saison.

Il a assuré que les Américains affronteront la Grande-Bretagne lors de la finale de la ville de Sydney.

“Je pense que dans l’ensemble, j’ai joué très bien”, a déclaré Keys. “J’ai juste essayé de faire autant de premiers services que possible pour rendre les choses aussi faciles qu’un match de tennis pourrait l’être.”

Zverev a eu du mal avec son mouvement, ne poursuivant pas à plein régime, et a semblé terne dans le premier set, qui s’est terminé en seulement 21 minutes – il n’a pas gagné un seul point sur le premier service de Fritz et seulement deux sur le deuxième de l’Américain.

Le champion olympique Zverev, qui est tombé à 12 au monde contre un sommet en carrière de deux avant sa blessure, s’est davantage battu dans le deuxième set alors que sa confiance augmentait.

Il a tenu le service mais a été cassé au suivant pour aller 3-1 derrière. Zverev a travaillé son premier et unique point de rupture du match à 2-3 mais Fritz a tenu bon et a remporté la victoire avec un as, servant à l’amour.

Plus tard lundi, le numéro deux mondial Nadal cherchera à rebondir à Sydney après une défaite en trois sets contre Cameron Norrie alors qu’il cherche une première victoire de la saison contre l’Australien Alex de Minaur.

Ni l’Espagne ni l’Australie ne peuvent sortir du groupe D, la Grande-Bretagne de Norrie étant déjà le vainqueur confirmé.

La numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek et la Suissesse Belinda Bencic s’affronteront dans un match nul qui décidera du groupe B à Brisbane, tandis que l’Italie a besoin d’une victoire contre la Norvège éliminée dans le groupe E pour avancer aux dépens du Brésil.

À Perth, la France et la Croatie s’affrontent pour remporter le groupe F, tandis que la Belgique doit battre la Grèce au moins 4-1 pour se qualifier du groupe A.

