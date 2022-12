Taylor Fritz dit qu’un joueur ouvertement gay serait accepté sur le circuit ATP

Taylor Fritz a déclaré que si un joueur masculin du circuit ATP se révélait gay, il serait bien accueilli par ses pairs, a déclaré l’Américain le mieux classé à la publication de tennis Clay.

Alors que les principaux joueurs passés et présents sur le circuit WTA se sont révélés homosexuels, aucun joueur masculin concourant au plus haut niveau du sport n’a fait la même chose jusqu’à présent.

“Je ne sais pas s’il y a des joueurs de tennis homosexuels dans le top 100”, a déclaré Fritz dans une interview publiée dimanche. “Statistiquement parlant, il devrait y en avoir. … Je pense que c’est étrange, car j’ai l’impression qu’un joueur serait accepté.

“Moi et mes amis, les autres joueurs en tournée n’auraient aucun problème avec ça, ce serait tout à fait normal et je pense que les gens accepteraient.”

Le numéro neuf mondial de 25 ans a déclaré que les joueurs pourraient être réticents à sortir en raison de l’attention qui en découlerait.

“Je ne pourrais pas vous dire pourquoi (personne n’est sorti)”, a déclaré Fritz.

“Ce serait beaucoup de grandes nouvelles et peut-être que les gens ne veulent tout simplement pas être sous les projecteurs, peut-être qu’ils ne veulent pas la distraction d’attirer toute l’attention et des trucs comme ça.”

Une autre raison peut être que ces joueurs ne veulent pas risquer d’être la cible d’un langage abusif ou d’être aliénés par leurs pairs.

Une enquête de l’ATP Tour auprès des joueurs plus tôt cette année a révélé que 75% avaient déclaré avoir entendu d’autres joueurs utiliser des insultes homophobes, ce qui a conduit la tournée à s’associer à You Can Play, une organisation engagée à favoriser l’inclusion LGBTQ + dans le sport.

L’enquête a également indiqué une “forte peur du rejet, de l’isolement des autres en tournée et de la solitude” comme étant des obstacles probables à la divulgation publique par les joueurs LGBTQ+ de leur sexualité aux autres.

Il a également trouvé un soutien écrasant à l’action de l’ATP pour lutter contre l’homophobie.

