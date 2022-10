Taylor Fritz dépasse Frances Tiafoe pour décrocher le titre de l’Open du Japon

L’Américain Taylor Fritz a enregistré une victoire de 7-6 (3), 7-6 (2) contre sa compatriote Frances Tiafoe en finale pour décrocher le titre en simple masculin des Championnats de tennis du Japon, ici dimanche.

Immédiatement après sept jours de quarantaine dans un hôtel à Séoul, Fritz a terminé une séquence parfaite de cinq jours à Tokyo pour remporter son troisième titre d’une année déterminante pour sa carrière. Avec cela, la troisième tête de série est devenue le 10e champion américain en simple différent à l’événement ATP 500 et le premier depuis Pete Sampras en 1996.

“[It is] c’est fou, je ne pense même pas que ce soit fixé à quel point les quatre ou cinq derniers jours ont été rapides », a déclaré Fritz après le match.

“C’est tellement fou, et je n’aurais pas pu mieux l’écrire. C’est exactement ce dont j’avais besoin pour la course [To Turin]pour mon classement, pour me placer en quelque sorte dans une bonne position pour la fin de l’année, donc c’est incroyable », a-t-il ajouté.

Tiafoe a remporté une séquence de 13 victoires consécutives en simple dans le match pour le titre, mais Fritz a dominé les deux dimanche avec des frappes agressives. Il n’a perdu aucun point au service dans les deux tie-breaks, convertissant les deux fois sur les premières avances.

La troisième tête de série avait tenu le dessus pendant une grande partie du match, créant huit occasions de break contre trois pour Tiafoe. Un échange de pauses dans les troisième et quatrième matchs a donné un début mouvementé, mais le drame a culminé dans les trois derniers matchs du premier set.

Le jeu de service 4-5 de Tiafoe a commencé une série de trois matchs avec un point d’arrêt. Face à un point de consigne à 30/40, il a survécu à Fritz dans un long échange avant de tirer deux gros services à tenir. Après qu’une brillante volée de Tiafoe ait créé sa propre chance de break, Fritz a utilisé un amorti pour s’échapper avant de se battre à travers deux deux pour revenir devant.

Fritz a failli convertir sur son deuxième point de set, avec son adversaire à nouveau en baisse de 30/40, mais la quatrième tête de série a bien défendu, profondément dans son coin du revers, pour renverser la vapeur. Dans le tie-break, Fritz a réclamé une mini-pause précoce en punissant une courte tranche de Tiafoe, puis a scellé le set avec un coup droit gagnant en plein essor.

Dans le deuxième set, Tiafoe a sauvé deux balles de break à la fois 1-1 et 2-2, puis s’est échappé 30/30 lors de ses deux prochains jeux de service. Fritz, qui n’a pas fait face à une balle de break dans le set, a marqué un mini-break immédiat dans le deuxième tie-break et a rapidement eu un avantage de 6/1, Tiafoe étant de plus en plus frustré par des erreurs intempestives.

Tiafoe a déchaîné un dernier gros coup droit pour sauver une balle de match mais a envoyé un coup droit long sur le second alors que Fritz remportait la victoire.

Les deux joueurs sont entrés en finale à des sommets en carrière dans le classement ATP, et tous deux innoveront lundi. Fritz fera ses débuts dans le Top 10 en sautant de trois places au n ° 8, devenant ainsi le premier Américain à percer le Top 10 depuis Jack Sock en 2017. Tiafoe montera de deux places pour atteindre un nouveau sommet de n ° 17.

Avec cette victoire, Fritz est passé à 5-1 dans la série ATP Head to Head de la paire et a maintenant remporté chacun de leurs cinq derniers affrontements, dont trois cette saison (Open d’Australie, Montréal, Tokyo).

La finale en simple entièrement américaine était la première à Tokyo depuis 1996, lorsque Sampras avait battu Richey Reneberg et la huitième au classement général de l’événement. Le match de championnat de 1996 a complété une série de quatre finales américaines consécutives à Tokyo et cinq champions américains consécutifs (Sampras trois fois, Jim Courier deux fois).

Il s’agissait également de la cinquième finale de niveau tour entièrement américain de 2022, la plus élevée depuis cinq en 2002. Fritz rejoint l’intégralité des Big Four – Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2010), Andy Murray (2011), et Novak Djokovic (2019) – parmi le tableau d’honneur des champions de Tokyo.

