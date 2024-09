Taylor Dayne a oublié qu’elle sortait avec un candidat à la Golden Bachelorette

«J’étais juste comme, Oh mon Dieu, je ne m’en souviens pas. C’était comme un moment Tig Notaro.

Photo : Gilles Mingasson/Disney

Une blague courante pour les téléspectateurs de l’univers étendu de Bachelor est le banal des musiciens qui se sont présentés aux candidats à la sérénade au fil des ans. Mais l’épisode de cette semaine de La Bachelorette d’Or nous a apporté encore un autre artiste avec un véritable cachet culturel – et une histoire avec certains des candidats du spectacle. Mercredi, la chanteuse des années 80, Taylor Dayne, s’est présentée pour interpréter deux chansons pour le premier rendez-vous du groupe de Joan Vassos, qui imitait une soirée de bal tout droit sortie du canon de John Hughes. Vassos et huit hommes ont dansé toute la nuit dans le gymnase d’un lycée de Calabasas, en Californie, avec Dayne interprétant ses tubes incontournables « Tell It to My Heart » et « Love Will Lead You Back ». Mais ce que les caméras n’ont pas capturé, c’est la version boomer de la débâcle de Chase Rice et Victoria Fuller dans les coulisses.

Pendant son temps d’arrêt du tournage, Dayne a été approchée par quelques candidats – âgés de 50 à 60 ans – qui semblaient croire qu’ils s’étaient peut-être rencontrés dans le passé. (Dayne a 62 ans et est célibataire.) « Quelques-uns d’entre eux sont venus dans les coulisses et ont dit : « Est-ce qu’on est allés à un rendez-vous ? J’étais comme, Quoi?! J’ai dit : « Chérie, si c’était sur Hinge ou Bumble, c’est possible » », se souvient-elle en riant. « L’un d’eux m’a appelé à ce sujet et l’a dit à Joan. J’étais juste comme, Oh mon Dieu, je ne m’en souviens pas. C’était comme un moment Tig Notaro. ‘Vraiment? Quand nous sommes-nous rencontrés ?’ » L’épisode montrait en effet le candidat Jordan Heller disant à Vassos qu’il était sorti avec Dayne « il y a cinq ans », même si Dayne insiste sur le fait qu’elle n’en a aucun souvenir. (Dans une interview avec une tête parlante, Vassos a semblé amusé par la révélation.) Dayne a également précisé que sa brève réunion dans les coulisses avec Heller était dépourvue de tout flirt.

Le chanteur qui dévorait Le célibataire d’or lors de sa précédente diffusion, a été agréablement surpris de recevoir un appel pour apparaître dans la franchise. «Ils voulaient organiser une sorte de fête sur le thème des années 80. Ce n’est pas mon seul critère », dit Dayne. «J’étais comme, Eh bien, bon sang, si tu veux le faire dans un gymnase quelque part, je suis ta copine. Dayne estime que cela a finalement été une journée de tournage de 16 heures, plus ou moins, pour interpréter les deux chansons. «Ils voulaient que cela ressemble à une fête fabuleuse», explique-t-elle. « C’était comme s’ils revivaient leur jeunesse. Je suis la bande originale de la vie des gens et j’y suis habitué. Voir les prétendants de Vassos se contorsionner au nom de la séduction dance-pop a été un moment fort personnel. « On leur a dit qu’ils devaient bouger et danser. Ces messieurs étaient définitivement prêts à relever le défi », note Dayne. « C’est très différent quand les hommes dansent par amour. Laissez-moi vous dire, le paon sort. Ils s’éloignaient.

Aurait-elle un jour intérêt à devenir elle-même une Golden Bachelorette ? « C’est chargé ! Je ne dis jamais « non » à quoi que ce soit », dit Dayne. «C’était très amusant et j’ai été bien traité. J’espère surtout que Joan trouvera le véritable amour.