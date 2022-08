Taylor Armstrong a prédit le casting de ‘RHOC’ dans une récente interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

Quelques semaines seulement avant que Bravo n’annonce officiellement que Taylor Amstrong51 ans, rejoindrait le casting de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange pour la 17e saison de l’émission, le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun s’est assis avec HollywoodLa Vie pour une interview EXCLUSIVE sur notre De vraies femmes au foyer podcast, Faites attention Puh-Lease ! Et lors de cette interview du 17 juin, Taylor a laissé entendre un avenir potentiel dans la série – un avenir qui est maintenant devenu sa nouvelle réalité.

Nous lui avions demandé si elle avait déjà été approchée pour retourner à RHOBH – elle était OG et femme au foyer à plein temps dans cette émission pendant ses trois premières saisons – et sa réponse était plutôt intéressante, compte tenu de la nouvelle qui a éclaté le lundi 1er août.

«Après avoir quitté Beverly Hills, j’ai déménagé à Vail, dans le Colorado, alors j’ai passé quelques années là-bas à skier et à respirer et à essayer de comprendre quoi faire de ma vie ensuite. Et puis, quand je suis revenu, j’ai choisi de déménager dans le comté d’Orange. Je suis donc ici avec les filles d’OC maintenant », a-t-elle révélé avec enthousiasme, tout en faisant la promotion de son prochain passage dans la saison 2 de Real Housewives: voyage ultime entre filles. Et quand nous lui avons proposé de rejoindre ce montrer au lieu de RHOBHelle a dit: “Ce serait amusant.”

Elle ne nous a pas dit si elle était déjà en pourparlers avec Bravo pour rejoindre RHOC, mais elle nous en a dit un peu plus sur les personnes avec qui elle aimerait tourner. “Je vois Chauffage [Dubrow] périodiquement autour de la ville, et je l’aime juste elle et [her husband] Éponge. Donc je pense que ce serait amusant d’être dans une émission avec elle. Et puis, bien sûr, je vois Vicki et Tamra. Et j’ai rencontré Shannon [Beador] avant, mais nous ne traînons pas ou quoi que ce soit.

Puis, quand nous avons suggéré que son amitié avec Heather pourrait être sa façon de rejoindre le casting de manière organique, elle a simplement dit : “N’est-ce pas ?!”

Plus tôt aujourd’hui, PERSONNES a été le premier à annoncer que Taylor Armstrong rejoindrait RHOC, faisant d’elle la première femme au foyer à changer de franchise. Elle va rejoindre Juge Tamraqui a récemment annoncé son propre retour à RHOCHeather Dubrow, qui a fait un retour dans la série la saison dernière, et les favorites de retour Shannon Beador, Gina Kirschenheiter et Emilie Simpson.

Avant la saison 2 de RHOBH créé en 2011, Taylor a demandé le divorce de son mari de 6 ans, Russel, citant des violences physiques et verbales. Il est ensuite décédé par suicide le 15 août 2011, un mois seulement après l’annonce de leur séparation. Elle a ensuite épousé un avocat Jean Bluhé64 ans, en 2014, et ils vivent dans le comté d’Orange avec Kennedysa fille de 16 ans issue de son mariage avec Russell.