Taylor Ann Green sur les rumeurs d’Austen Kroll et la saison 9 de « Southern Charm » – Hollywood Life

Crédit image : Bravo

Taylor-Ann Green28 ans, est bien conscient de ce qui est montré dans le Charme du Sud bande-annonce de la saison 9, et elle sait que les gens ont beaucoup de questions concernant ce qui s’est passé avec sa co-star Austen Kroll36. HollywoodVie s’est entretenu EXCLUSIVEMENT avec Taylor avant la première de la saison 9 pour remettre les pendules à l’heure.

« Vous verrez que tout se dévoile, et c’est définitivement un début très difficile », a-t-elle déclaré. « Et c’est moi qui suis à blâmer ici. C’est donc très dur pour moi-même, pour mes relations, mes amitiés, et puis avec le temps, c’est un parcours un peu vallonné. Mais j’espère que tout se révélera. Nous reviendrons probablement, évidemment, sur tout à nouveau lors de la réunion.

Des rumeurs circulent depuis près d’un an à propos de Taylor et Austen. Le Charme du Sud les stars n’ont pas révélé publiquement ce qui s’est réellement passé entre elles, mais les téléspectateurs apprendront la vérité dans la saison 9. Compte tenu des rumeurs sur une relation, où en est Taylor ? Olivia Fleursson amie qui se trouve aussi être l’ex d’Austen ?

« Nous l’avons déjà dit, mais la dynamique et les amitiés entre les membres du casting, en particulier les femmes, ce n’est tout simplement pas ce va-et-vient méchant, ni la fermeture de la porte à une amitié », a expliqué Taylor. « Les portes restent ouvertes, la ligne de communication reste ouverte. Cette ligne de communication avec Olivia et moi est donc ouverte. Je pense qu’avec les événements qui se sont produits récemment, nous avons pu en quelque sorte nous reconnecter. Cela a été vraiment génial, spécial et nécessaire. Mais nous devrons évidemment revoir certaines choses lors des retrouvailles, mais je pense qu’en fin de compte, nous sommes tous de véritables bons amis.

Charme du Sud la saison 9 explorera également les conséquences de la rupture de Taylor avec Rose de mouton, 43 ans. Leur relation de deux ans a pris fin en 2022 après les problèmes d’infidélité et d’engagement de Shep. Taylor a admis que naviguer dans une relation après la rupture avec Shep n’a pas été facile.

«Je ne voulais vraiment pas que cela m’affecte. Je me trouve être une personne très forte et indépendante. Et quand vous le décomposez, en fait, je ne suis pas du tout », a déclaré Taylor. « J’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi probablement plus de fois que je n’aurais dû cette année. C’est définitivement, encore une fois, très difficile de s’y lancer, et ensuite vous verrez tout cela se dérouler jusqu’au bout. Shep et moi sommes en bons termes maintenant.

Taylor poursuit également sa vie amoureuse. «Je sors avec quelqu’un. Il est très mignon. Il est très gentil et les choses se passent très bien », a révélé Taylor.

Le camarade de Taylor Léva Bonaparte44 ans, a dit HollywoodVie qu’il était « délicat » d’être la voix typique de la raison cette saison avec ses Charmers. «Quand vous regardez Olivia et Taylor, je les adore toutes les deux, donc c’est devenu très délicat. Je suis aussi du genre à aimer dur, je pourrais en dire un peu trop trop tôt ou y aller trop fort », a-t-elle déclaré. « C’est comme ça que je suis mon ami, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que nous avons tous fait de notre mieux.

Cependant, Leva s’est assuré de souligner qu’il existe un « véritable lien » entre les Charme du Sud mesdames, cela sera « nouveau pour les téléspectateurs ». Elle a ajouté : « Il y avait beaucoup de sentiments et nous étions tous amis de différentes manières, beaucoup d’amour dur et beaucoup d’erreurs. Même la façon dont nous avons tous géré tout est devenue délicate. Je pense que ce sera différent Charme du Sud pour les gens et vraiment brut parce que c’était comme si l’univers n’arrêtait pas de frapper ce groupe d’amis. Cela est devenu vraiment délicat, mais je pense que je suis fier de nous pour avoir tous surmonté cette épreuve de manière décente. Charme du Sud la saison 9 sera diffusée le 14 septembre sur Bravo.