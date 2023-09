Taylor: Andy Reid ne rend pas service aux Chiefs en ne remettant pas QB furtivement dans le playbook

KANSAS CITY, Missouri — Le meilleur joueur de la NFL est en bonne santé, dans la fleur de l’âge et mesure 6 pieds 2 pouces et 225 livres.

Patrick Mahomes est l’atout le plus précieux des Chiefs de Kansas City, un quart-arrière si talentueux que plus vous lui donnez de recul, plus il a de chances de mener ses coéquipiers à la victoire, une rareté dans la NFL. Les Chiefs, champions en titre de la ligue, peuvent être considérés comme la référence. Et pourtant, l’entraîneur Andy Reid devrait être critiqué pour une erreur qu’il continue de commettre – encore et encore – qui est soit égoïste, stupide ou arrogante – ou une combinaison des trois.

Laissez simplement Mahomes exécuter un quart-arrière furtif.

L’une des statistiques les plus insensées de la ligue, dans un sport où les entraîneurs restent au bureau jusqu’à 18 heures par jour pendant la semaine, essayant de trouver le moindre avantage possible, est que Mahomes, y compris lors des quatre séries éliminatoires précédentes, n’a pas tenté une se faufiler lors de ses 69 derniers matchs.

Bien sûr, Reid, futur entraîneur du Temple de la renommée, peut affirmer que les Chiefs, qui possédaient l’une des attaques les plus puissantes de la ligue, ont remporté deux Super Bowls au cours des quatre dernières années, même s’ils n’ont jamais eu leur quart-arrière pour avancer d’une fraction de seconde. il reçoit le ballon alors qu’il est sous le centre. Cependant, l’offensive des Chiefs pourrait être encore plus efficace si Reid fait simplement confiance à son quarterback pour l’un des jeux de courte distance les plus efficaces du sport, de la même manière qu’il fait confiance à Mahomes dans à peu près n’importe quelle autre situation.

«Nous travaillons comme des fous sur notre courte distance (forfait)», a déclaré Reid jeudi soir après la défaite d’un point des Chiefs contre les Lions de Détroit.

La réponse logique ici pour Reid est qu’il devrait simplement travailler plus intelligemment.

Au quatrième quart, alors que les Chiefs étaient menés d’un point, Mahomes a dit à ses coéquipiers dans le groupe qu’ils étaient chargés d’exécuter un jeu de mauvaise direction pour un claquement crucial de troisième et de pouces sur leur ligne de 34 verges. Mahomes, dans le fusil de chasse, a fait signe à l’ailier rapproché Blake Bell, un vétéran de neuf ans et ancien quart-arrière universitaire, de commencer à se déplacer à travers la formation groupée avant de pivoter en arrière pour se placer sous le centre, ce qui a télégraphié aux Lions, qui ont fait leur étude cinématographique. , que Mahomes ne touchait jamais le ballon, supprimant ainsi la menace d’une passe. Au lieu de laisser Bell, mesurant 6 pieds 6 pouces et 252 livres, exécuter le furtif, les Chiefs ont tenté une approche plus éblouissante – à laquelle ils réussissent souvent, en particulier dans la zone rouge. Bell a pris le cliché et a remis le ballon au receveur recrue Rashee Rice pour un balayage au jet, un jeu qui s’est soldé par une défaite de 3 verges.

« Nous devons faire un meilleur travail », a déclaré Reid.

Les Chiefs, cependant, disposent de nombreuses preuves qui montrent que bon nombre de leurs jeux sur de courtes distances sans Mahomes – et lorsque le ballon n’est pas immédiatement remis à un porteur de ballon – ne réussissent pas.

Au cours de la pré-saison de cette année, les Chiefs, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, ont échoué sur une frappe furtive de Bell d’un quart de pouce tandis que Mahomes regardait à quelques mètres. Le même résultat s’est produit contre les Jaguars de Jacksonville lors de la ronde de division des séries éliminatoires, alors que l’ailier rapproché Noah Gray était bloqué, même avec son compatriote Travis Kelce essayant de le pousser vers l’avant. La saison dernière, les Chiefs se sont classés 31e pour le pourcentage de conversion de troisième essai sur les jeux alors que l’offensive n’avait besoin que d’un mètre pour un premier essai, convertissant seulement 48,3 pour cent de leurs 29 jeux, selon TruMedia. Lorsque Mahomes a été autorisé à passer dans des situations similaires, il a complété six passes pour un premier essai tandis que six passes sont tombées incomplètes. Les Chiefs étaient la seule équipe de la ligue la saison dernière à refuser de lancer un quart-arrière traditionnel sur des jeux de troisième et 1 ou de quatrième et 1.

L’un des exemples les plus flagrants a été la victoire spectaculaire des Chiefs en prolongation contre les Bills de Buffalo lors de la ronde de division des séries éliminatoires de 2021. Au quatrième quart de ce match, les Chiefs possédaient le ballon à l’intérieur de la zone rouge. Un touché leur aurait donné une avance de neuf points à neuf minutes de la fin. Mais sur le troisième et un de la ligne des 7 verges des Bills, Mahomes, qui s’est aligné avec le pistolet, s’est déplacé vers la gauche, s’alignant là où se trouverait un receveur de fente, tandis que Bell s’est déplacé de sa place traditionnelle pour être sous le centre. . Une fois le ballon cassé, Bell a exécuté un jeu d’option vers la gauche, lançant le ballon au porteur de ballon Jerick McKinnon. Les Bills ont envahi McKinnon pour une défaite de 3 verges.

Tout le monde sait que Mahomes est plus athlétique que Bell.

Si Mahomes avait la possibilité d’exécuter un quart-arrière furtif, il pourrait avoir trois options pour gagner un mètre ou deux pour un premier essai ou un touché – il pourrait sauter par-dessus les joueurs de ligne pour étirer ses bras et s’assurer que le ballon atteigne la ligne pour gagner, il pourrait se frayer un chemin vers l’avant, à l’instar du légendaire quart-arrière Tom Brady, ou il pourrait être poussé par derrière par un coéquipier, ce qui est exactement ce que les Eagles de Philadelphie ont souvent fait la saison dernière pour le quart-arrière vedette Jalen Hurts avec leur poussée furtive.

Jalen et la zone des buts se retrouvent🤝#PHIvsAZ | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/M3HR7n1Xxa – Eagles de Philadelphie (@Eagles) 9 octobre 2022

La principale raison pour laquelle Reid n’a pas laissé Mahomes se faufiler est à cause de ce qui s’est passé le 17 octobre 2019, la dernière fois que Mahomes a été vu. Contre les Broncos de Denver lors d’un match de jeudi soir, et avec les Chiefs à l’intérieur de la zone rouge, Mahomes s’est précipité en quatrième et un pour 2 verges. Mais il a subi une luxation de la rotule droite pendant le jeu après avoir été touché par l’ailier défensif Derek Wolfe, une blessure que Reid, des années plus tard, a reconnu comme un événement anormal.

« Que fait Tom Brady? » » a déclaré le centre Austin Reiter ce soir-là. «Je pense qu’il a probablement exécuté le plus grand nombre de quart-arrière depuis (il est entré dans la NFL). Les (New England Patriots) le font tout le temps. Je ne remettrais jamais en question cet appel.

Brady est le leader de tous les temps en sneaks de la ligue. En 23 saisons, Brady s’est faufilé 191 fois avec un taux de réussite de 83 pour cent, dont 17 touchés, sans jamais subir de blessure grave.

« Je crois aussi au quart-arrière », a déclaré Mahomes l’année dernière en apparaissant sur le podcast « New Heights » avec Kelce et son frère, le centre des Eagles Jason Kelce.



Patrick Mahomes n’a pas tenté de se faufiler comme quart-arrière depuis qu’il a été blessé lors de ce jeu en 2019. (Tammy Ljungblad / Kansas City Star / Tribune News Service via Getty Images)

Il y a un mois, alors que les Chiefs étaient au camp d’entraînement, Mahomes a essayé d’être aussi diplomatique que possible sur le sujet sans critiquer Reid, même s’il était facile de comprendre pourquoi il voulait que le furtif soit inclus dans la grande feuille déplorée de son entraîneur. de plus de 250 appels de jeu.

« Je dis toujours: ‘Je n’ai pas encore été arrêté' », a alors déclaré Mahomes. «Même celui sur lequel je me suis blessé, j’ai quand même eu le premier tenu. Je suis presque sûr qu’il ne me laissera pas faire ça à moins que ce soit pour le Super Bowl. Je devrai peut-être appeler mon propre numéro pour le Super Bowl si nous y arrivons.

Mahomes a souri après son explication. Sa déclaration était également correcte. Au cours de ses sept années de carrière, Mahomes a remporté un premier essai sur chacune de ses quatre furtivités. En fait, Mahomes a l’un des taux de réussite les plus élevés (90 %) parmi les quarts-arrières, depuis 2018, qui ont tenté au moins 10 courses conçues – qu’il s’agisse d’une option furtive, rapide ou d’une option de passe de course – en troisième et 1 ou quatrième. -et-1 joue, selon TruMedia.

Le maintien de la possession est l’un des facteurs les plus importants qui déterminent la victoire et la défaite dans la NFL. Avec Reid, qui dit toujours qu’il détient 51 pour cent des voix, que Matt Nagy ou Eric Bieniemy soit le coordonnateur offensif, les Chiefs sont choisir de ne pas maximiser leur capacité à conserver la possession – ce qui pourrait les amener à marquer plus de points – alors qu’ils ne sont qu’à quelques centimètres de gagner une autre série d’essais.

Un argument solide peut être avancé selon lequel chaque coup offensif des Chiefs doit au moins commencer avec le ballon entre les mains de Mahomes.

Une incitation encore plus forte pour Reid devrait être la suivante : si les Chiefs ne veulent pas subir une autre défaite cette saison – dans un match plus important – similaire à ce qu’ils ont vécu jeudi, leur meilleure option sur les jeux de courte distance est de donner à Mahomes la permission de faire ce qu’il voulait faire depuis près de quatre ans.

(Photo du haut d’Andy Reid regardant Patrick Mahomes s’échauffer : Reed Hoffmann / Associated Press)

